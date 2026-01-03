Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel Honda Civic CRX: van kleine straatkart naar gerespecteerde klassieker

De coupé sterft razendsnel uit. Hoe anders was het veertig jaar geleden, toen ieder zichzelf respecterend merk nog één of meerdere tweedeurs sportievelingen in het assortiment had. Zo ook Honda, dat naast de Prelude ook de kleine straatkart CRX leverde.

Menig autoliefhebber zal daar fijne herinneringen aan hebben. Achtstehands, verlaagd, rondom in de spoilers, vuistdikke brulpijp, petje achterstevoren en overal haaks de bocht om. Precies daarom is een CRX (in goede staat) momenteel zo’n zeldzame en dure aangelegenheid.

De Honda CRX is nog alitjd gewild

Want gewild zijn ze nog altijd, is het niet vanuit nostalgische overwegingen, dan wel omdat het simpelweg zo’n heerlijk lichtgewicht scheurijzer is. De gedrongen coupé steelt samen met zijn broers Civic hatchback en Shuttle de show op de IAA van 1983. Even daarvoor is hij al in Japan gelanceerd als Ballade Sports CR-X (met streepje). Over de betekenis van de afkorting zijn de meningen verdeeld, hoewel algemeen wordt aangenomen dat het staat voor Civic Renaissance Experimental. Om de kosten te drukken gebruikt de Honda CRX zoveel mogelijk bestaande Civic-techniek.

Het onderstel is hetzelfde, maar de wielbasis is 18 centimeter ingekort. Dat maakt het effectief een tweezitter, er ís een minuscuul achterbankje, maar daar heb je niets aan. Om het gewicht te drukken (amper meer dan 800 kilo) worden diverse plaatwerkdelen in kunststof uitgevoerd. In eerste instantie wordt de CRX bij ons geleverd met een 100 pk sterke 1.5 12-klepper, gekoppeld aan een vijfbak. De 1.3 is nooit in Europa verkocht, de automaat ook niet. Opvallend zijn de halfverzonken koplampen op de Japanse versie, met een klep erboven die iets omhoogkomt bij inschakelen. Zo zagen we het ooit op Italiaanse klassiekers als de Iso Lele. De Europese Honda CRX krijgt ze helaas niet. Ook kunnen we fluiten naar de bijzondere, inklapbare luchthapper op het dak.

Wel krijgen wij een enorm schuifdak. Over Italiaanse klassiekers gesproken: naar verluidt bezat de ontwerper van de CRX een Alfa Junior Zagato. Je hebt niet veel fantasie nodig om te zien dat daar wel het een en ander van in de CRX terecht is gekomen. De hoogopgetrokken Kamm-back is niet te missen, en op de tweede CRX lijkt de ruime hoek tussen motorkap en voorruit bijna gelijk.

Eind 1985 krijgt de CRX een milde facelift, maar het echte nieuws zit onder de kap. Daar huist een 1.6 16-klepper met 125 pk, die er dankzij een power bulge maar net onder past. Twee jaar daarna volgt de tweede generatie, die het succes met vier jaar prolongeert.

Aanbod en prijzen

Van de 228.000 stuks van de eerste generatie Honda CRX is het merendeel gemolesteerd. De techniek is over het algemeen ijzersterk, maar roest, onervaren chauffeurs en nalatig onderhoud zijn in willekeurige volgorde de grootste vijand van de kleine coupé. Goede, onverprutste CRX-en van de eerste generatie moet je dan ook met een lampje zoeken.

Honda Civic CRX 1.5 Bouwjaar 1985 Prijs (1985) fl. 28.995,- (€ 30.577,-*) Gebouwd 1983–1987 Topsnelheid 190 km/h Acceleratie 0–100 km/h 8,9 s Gemiddeld verbruik 6,9 l/100 km Motor vier-in-lijn, 1.477 cc Max. vermogen 100 pk (74 kW) / 5.750 rpm Max. koppel 130 Nm / 4.500 rpm Transmissie / aandrijving 5-traps handgeschakeld, voorwielaandrijving Massa leeg 810 kg

In Nederland is het aanbod nihil, over de grens lukt het iets beter. Wij lopen meteen warm voor een originele witte 1.5 in Brussel, voor 7.500 euro. In dezelfde stad vinden we een rode 1.6-16V voor net geen 14 mille.