Deel dit: Share App Mail Tweet

Aan het uiterlijk zou je het niet verwachten, maar deze oude Franse sedan is een snelle occasion

Wie een sportieve youngtimer zoekt, denkt al snel aan compacte hatchbacks of mooie coupés. Toch zijn er ook sedans die prestaties combineren met ruimte en comfort. De Peugeot 405 Mi16 is zo’n occasion: ogenschijnlijk netjes en zakelijk, maar met een uitgesproken sportieve inborst.

Die bescheiden uitstraling is meteen een van de redenen waarom de Peugeot 405 Mi16 nooit de status van icoon heeft bereikt bij het grote publiek. Maar juist die combinatie van praktisch nut en sportiviteit maakte hem zo bijzonder. Geen schreeuwerige spoilers of brede wielkasten, maar destijds indrukwekkende prestaties, die dit model een snelle occasion maakten. Oh ja, en voor al je het afvraagt: de naam staat voor ‘Multi Injectie 16 (kleppen)’.

Franse sportsedan met subtiele uitstraling

De 405 kwam eind jaren tachtig op de markt en werd al snel geprezen om zijn comfortabele onderstel en strakke wegligging. De Peugeot 405 Mi16 vormt het sportieve topmodel. Uiterlijk blijft hij relatief ingetogen, met kleine verschillen zoals lichtmetalen wielen, mistlampen en subtiele badges. Binnenin de occasion tref je sportstoelen en een uitgebreidere uitrusting, zonder dat het overdreven aanvoelt.

(Afbeelding: AutoTrack / TB Autoservice) (Afbeelding: AutoTrack / TB Autoservice)

(Afbeelding: AutoTrack / TB Autoservice) (Afbeelding: AutoTrack / TB Autoservice)

Onder de motorkap van de occasion lag een atmosferische 1,9-liter viercilinder, later opgevolgd door een 2,0-liter variant. Het motorblok produceert ongeveer 160 pk en de auto weegt 1.085 kilo. Die combinatie maakte de Peugeot 405 Mi16 opvallend snel voor zijn tijd. Hoewel de auto op een instapmodel leek, kon hij in 8,6 seconden naar 100 km/h sprinten, tot een topsnelheid van 220 km/h.

Het motorblok voelt gretig aan en beloont rijden op toeren, wat prima gaat met de handgeschakelde vijfbak. Het onderstel is een van de sterke punten van de Peugeot 405 Mi16, omdat dit comfort en dynamiek goed combineert. Op bochtige wegen voelt de occasion lichtvoetig en stabiel, terwijl lange snelwegritten moeiteloos verlopen. De besturing is direct en communicatief. Daarnaast had de auto meestal voorwielaandrijving, maar er zijn ook modellen met vierwielaandrijving geleverd.

Aaandachtspunetn bij een Peugeot 405 Mi16

Let er bij een occasion op dat het onderhoud altijd netjes is uitgevoerd. Als bijvoorbeeld de distributieriem niet tijdig is vervangen, kun je zware motorschade verwachten. Verder is er bekend dat de Peugeot 405 Mi16 gevoelig is voor roest, dus hier kun je extra op letten, vooral bij de wielkasten en de onderkant van de vloer.

Zoveel kost een occasion

In totaal staan er momenteel maar vier 405-occasions op Gaspedaal.nl te koop. Daarvan is er maar eentje een Peugeot 405 Mi16, zoals in de video van Peter Hilhorst te zien is. De auto die we hebben gevonden is deze rode Le Mans-editie, uit 1995. Daarvan zijn er 500 exemplaren gemaakt en deze auto is nummer 277. Je kunt dit zien aan enkele badges en andere stijlzaken, maar deze 405 heeft nog steeds een ingetogen design. De sedan heeft 120.016 kilometer op de klok staan en kost 14.950 euro. Als je voor dat bedrag geïnteresseerd bent, kun je langsgaan in het Groningse Grootegast, waar hij verkocht wordt.