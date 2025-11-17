Deel dit: Share App Mail Tweet

Uitvoegen gaat helemaal mis als Renault-rijder vrachtwagen over het hoofd ziet

Je zou zeggen dat een enorme, knalrode vrachtwagen niet te missen is. Toch wel, zo blijkt. Op wonderbaarlijke wijze ziet deze Renault Mégane-rijder een MAN compleet over het hoofd. Tja, een duw-en-trek-wedstrijdje met zo’n tientonner ga je uiteraard niet winnen.

Het voorval vond plaats bij het verkeersplein in Zwolle. Beelden van het ongeluk gaan rond op social media.

Verkeersplein in Zwolle

In- en uitvoegend verkeer, meerdere rijbanen naast elkaar en verkeerslichten; voor sommige weggebruikers is een dergelijk verkeersplein een ware nachtmerrie. Vermoedelijk dat ook de Renault Mégane-bestuurder in bovenstaande video.

Renault Mégane ramt vrachtwagen

Te zien is hoe een grote MAN-vrachtwagen op de rechterbaan van het verkeersplein rijdt. De Mégane bevindt zich op de middelste rijstrook en besluit de afrit A28 richting Kampen te pakken. Binnenspiegel, buitenspiegel en opzij is de kijkvolgorde die ons allen tijdens de rijlessen is geleerd, maar dat leek de Renault-rijder even te zijn vergeten.

Hij geeft richting aan en duikt vervolgens direct naar rechts. Daarbij deelt hij een flinke beuk uit aan de vrachtwagen, waarna ze samen op de berm afstormen. Hoewel we het onwaarschijnlijk achten, is niet duidelijk of een van de betrokkenen letsel heeft opgelopen. Duidelijk is wel dat beide voertuigen de nodige schade hebben opgelopen. Een angstaanjagende situatie. Gelukkig is-ie eenvoudig te voorkomen door simpelweg goed te kijken.