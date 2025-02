Deel dit: Share App Mail Tweet

Adrenaline, actie en een grindbak: in 3 dagen naar een racelicentie

Autovisie-redacteuren Stijn Kuster en Coen Grutters proberen een felbegeerde racelicentie te bemachtigen. Daarbij is een meerdaagse racecursus verplichte kost, maar die verloopt niet zonder slag of stoot.

Brandweerman en piloot, klonk het ooit wanneer je aan de jongens in een basisschoolklas naar hun carrièreplannen vroeg. Die antwoorden zijn passé. Tegenwoordig horen meesters en juffen vooral: “Formule 1-coureur.” Althans, dat stellen we ons zo voor. Nederland telde immers nooit eerder zoveel autosportfans en dat is volledig op het conto te schrijven van Max Verstappen. Kartbanen hebben de afgelopen jaren een flinke toestroom gezien aan jonge racefanaten en Formule 1-tribunes in een omtrek van 1.000 kilometer kleuren steevast oranje. Noem dit gerust het Max Verstappen-effect.

Racecursus bij TT Raceworld en RSZ

Maar wat als je zélf een poging wilt wagen in de autosport? Dan heb je een racelicentie nodig. Collega Stijn Kuster en Coen Grutters hebben hun zinnen gezet op zo’n licentie. Of ze daadwerkelijk gaan racen? Wie weet. Vooralsnog is het een bucketlist-dingetje, zoals dat voor meer kandidaten geldt. Een goede manier om onze vaardigheden bij te slijpen.

Voordat de KNAF, de Nederlandse autosportbond, je van een felbegeerde licentie voorziet, dien je een meerdaagse cursus te volgen. Stijn klopte daarvoor aan bij TT Raceworld in Assen, Coen neem plaats in de schoolbanken van Rensportschool Zandvoort (RSZ). Om het contrast nog groter te maken, rijdt Stijn niet in een achterwielaangedreven BMW, maar in een voorwielaangedreven Peugeot 206 GTI van verhuurbedrijf Caspers.

Uitrusting tijdens een racecurus

Bij de racecursus is enkel een helm verplicht (open of integraal). Verder wordt aanbevolen loszittende kleding en schoenen met dunne zolen te dragen. Wie na het behalen van zijn racelicentie wil racen, kan het beste direct investeren in een FIA-gekeurde outfit (overall, ondergoed met lange mouwen en pijpen, sokken, handschoenen, balaclava, schoenen en helm).

Coen heeft een integraalhelm gescoord bij Pro-Racing in Hillegom, op zo’n twintig minuten rijden van het Circuit Zandvoort. Voor Stijn was Hoogstra Autosport een logischer keuze, aangezien het dichter in de buurt van het TT Circuit ligt.

(Huur)auto tijdens de racecursus

Stijn en Coen maken, zoals de meeste cursisten, gebruik van een huurauto. Meedoen met een eigen auto mag. Een rolkooi, twee stoelen met gordels, degelijke banden en goede remmen worden sterk aangeraden (en zijn bij TT Raceworld zelfs vereist). Schade aan de huurauto’s is voor eigen rekening. De totalloss-waarde van de 318ti bedraagt 6.250 euro tegenover 4.235 euro bij de Peugeot.

Zowel de Peugeot als de BMW komen niet ongehavend uit de strijd. Hoe dat zit, zie je in deze uitgebreide videoreportage.