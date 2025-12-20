Deel dit: Share App Mail Tweet

Ruim 700 pk, natte weg en weinig verstand blijkt slechte combinatie: ‘Wat een idioot’

Vermogende auto’s dienen met enige zorgvuldigheid bestuurt te worden. Anders kunnen ze bijten. Daar kwam ook de eigenaar van deze Dodge Charger SRT Hellcat op pijnlijke wijze achter.

Het is een Oekraïense influencer die op Instagram bijna een half miljoen volgers heeft. Momenteel gaat hij viraal met beelden waarin hij zijn musclecar crasht. Die video is al ruim vijftig miljoen keer bekeken.

Spinnende wielen op hoge snelheid

Te zien is hoe de man op een natte weg rijdt in een Dodge Charger SRT Hellcat. Met zijn 717 pk sterke supercharged V8 is dat geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Dat weet ook Autovisie-redacteur Peter Hilhorst, die de Hellcat-uitmonstering van de Challenger recent stevig aan de tand voelde.

Desondanks laat de influencer op relatief hoge snelheid de achterwielen spinnen. Daarbij heeft hij de versnellingsbak niet eens in de manuele modus gezet, want de auto schakelt zelfs nog enkele keren op. Daardoor klimt de snelheidsmeter door tot bijna 280 km/h.

Uiteraard rijdt hij niet zo hard, maar de achterwielen draaien wel op dat tempo. En met zoveel wielsnelheid is een achterwielaandrijver bijzonder moeilijk te controleren. Dat blijkt als de influencer kort daarna de macht over het stuur verliest.

Influencer crasht Dodge Charger SRT Hellcat

Paniekerig probeert hij de controle terug te pakken, maar dat mag niet baten. Hij glijdt met een enorme vaart op de berm af. De Oekraïner mag van geluk spreken dat hij niet een van de grote bomen langs de weg raakt, want dan was dit veel minder prettig geëindigd.

In plaats daarvan schuift hij van een kleine helling en komt hij in de begroeiing tot stilstand. De influencer komt er ongeschonden vanaf en zijn Dodge Charger SRT Hellcat schijnt enkel schade aan de bumper te hebben opgelopen.

Idioot

“Omdat ik weinig ervaring had met rijden op nat wegdek, ben ik gecrasht”, schrijft de Oekraïner erbij. Hoewel hij met de schrik vrijkomt, wordt hem deze actie niet in dank afgenomen door zijn volgers. “Op de openbare weg? Dat is idioot. Niemand boeit het hoe jij of je auto het er vanaf hebben gebracht. Je had iemand dood kunnen rijden”, leest de meest gelikete reactie.