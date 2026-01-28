Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de vernieuwde Toyota Aygo X

Bij de recente facelift kreeg de Toyota Aygo X meer dan alleen een nieuw neusje. Inmiddels is de auto te bestellen en maken we kennis met een duik in de prijslijst.

De Toyota Aygo X gaat het nieuwe jaar in met een facelift. Daarbij is flink wat veranderd. Het is geen kwestie van een nieuwe bumper, de hele voorzijde is langer geworden. Zo ontstond ruimte voor hybridetechniek. Alle details over de facelift lees je hier. Inmiddels is de vernieuwde versie te bestellen, dus we nemen een duik in de prijslijst. Wat betaal je nu voor Toyota’s kleinste?

Motoren Toyota Aygo X

Het grootste nieuws van de facelift is de nieuwe, hybride aandrijflijn van de Toyota Aygo X. De 72 pk sterke 1.0 VVT-i maakt plaats voor de Hybrid 115, die anders dan de naam doet vermoeden beschikt over een vermogen van 116 pk. Jammer voor de liefhebber van zelf schakelen: vanwege de hybride aandrijving heeft de Aygo X voortaan altijd een CVT. Wel is de auto veel sneller geworden. Deed je voorheen nog bijna 15 seconden over de standaardsprint, nu zit je al in 9,2 seconden op de 100 km/u. Het WLTP-verbruik bedraagt desondanks nog maar 3,7 l/100km (1 op 27,0). Een win-win, zouden we zeggen.

Uitrustingen Toyota Aygo X

Er is keuze uit vier uitvoeringen voor de Toyota Aygo X: de Play, Pulse, Envy en GR Sport. Instapper Play beschikt over onder meer 17-inch stalen wielen met wieldoppen, verwarmde buitenspiegels, automatische airco, een 7-inch digitaal instrumentarium, 9-inch centraal infotainmentscherm met de basisfuncties aan connectiviteit, adaptieve cruise control en andere gebruikelijke veiligheids- en assistentiesystemen.

De Pulse breidt dat uit met onder meer 17-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, mistlampen voor, privacy glass, elektrisch inklapbare buitenspiegels, een startknop in plaats van een sleutelcontact en een regensensor voor de ruitenwissers. Ook heb je vanaf dit uitrustingsniveau een two-tone carrosserie met zwarte achterzijde.

De Envy gaat verder met 18-inch lichtmetaal, stoelverwarming voorin, tweezone-airco met interieurfilter, digitale autosleutel met keyless entry & start, een 10,5-inch infotainmentscherm, navigatie en parkeersensoren met remfunctie.

De GR Sport richt zich vooral op een sportievere uitstraling, maar heeft ook daadwerkelijk een wat strakker afgesteld onderstel en ‘sportieve stuurbekrachtiging’. Ook metallic carrosserielak en een JBL Premium audiosysteem behoren tot de extra standaarduitrusting.

Prijzen Toyota Aygo X

Bij de vier uitvoeringen van de Toyota Aygo X horen de volgende vanafprijzen: 23.750 euro, 26.550 euro, 29.250 euro en 30.850 euro. Dat loopt dus snel op…

Exterieuraankleding

Het aanbod carrosseriekleuren verschilt per uitvoering. Basismodel Play is er alleen in wit, zwart en grijs, waarbij die laatste twee metallic-kleuren zijn met een meerprijs van 595 euro. De Pulse en Envy bieden beide keuze uit een koperachtig kleurtje (ze noemen het zelf kaneel), twee tinten grijs en zelfs lavendelpaars. Geen van deze kleuren heeft een meerprijs. De GR Sport is standaard zwart, met grijs, parelmoerwit en geel als opties. Afhankelijk van de keuze kost dat 325 tot 685 euro extra.

De wielsoorten hangen volledig samen met de uitvoeringskeuze.

Interieuraankleding

Hetzelfde geldt voor de interieurs. Bij de meeste uitvoeringen krijg je stoffen bekleding, maar juist het basismodel fleurt de boel wat op met grijsblauwe accenten. Bij de andere modellen heb je dan weer wat meer carrosseriekleurige elementen. De GR Sport biedt als enige alcantara-achtige microvezelbekleding.

Pakketten en losse opties

De optielijst is overzichtelijk. Voor het basismodel is er niets te kiezen. De Pulse kan je uitbreiden met het Easy Pack (795 euro), dat parkeersensoren met functie en keyless entry & start biedt. Dat is standaard voor de Envy, die je op zijn beurt kunt uitbreiden met het JBL Pack (695 euro) of het Lounge Pack (2.145 euro). Het JBL Pack omvat uiteraard het JBL Premium audiosysteem met extra speakers, bij het Lounge Pack zit daar ook een cabriodak bij. De GR Sport heeft het JBL-systeem al, maar je kunt wel de combinatie van het cabriodak en stoelverwarming voorin aanvinken (1.450 euro).

Verder is er alleen nog een accessoirelijst, variërend van extra sierlijstjes tot fietsendragers. Dat soort zaken laten we nu even buiten beschouwing.

‘Onze’ Toyota Aygo X

Deze keer hebben we niet één exemplaar samengesteld, maar laten zien welke kanten je op kunt met de vernieuwde Toyota Aygo X. Van basismodel voor 23.750 euro tot GR Sport die inclusief opties zomaar ruim de 30.000 euro kan passeren… Tja, enerzijds hebben we laatst nog geconstateerd dat ook in het compacte segment geen goedkope auto’s meer bestaan. Aan de andere kant kan je voor bijna 30.000 euro ook een segment groter rondkijken…