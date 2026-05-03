Deel dit: Share App Mail Tweet

BYD’s straks ‘made in Germany’? Chinese autobouwer wil Volkswagen-fabriek overnemen

BYD heeft zijn oog laten vallen op een fabriek van Volkswagen in Dresden. De locatie zou gebruikt kunnen worden voor de productie van EV’s in Europa. Daarmee spelen beide partijen in op hun eigen strategische uitdagingen.

Het ‘made in Germany’-label brengt de nodige belangen met zich mee. Voor een Chinees merk als BYD zou het label kunnen helpen om sterker aanwezig te zijn in Europa. Hoewel BYD al bezig is met uitbreiding in (en net buiten) het continent, met fabrieken in Hongarije en Turkije in aanbouw, toont het ook interesse in het overnemen van een deel van de fabriek van Volkswagen in Dresden.

Volkswagen wil productiecapaciteit minderen

De fabriek in Dresden speelde de laatste tijd al een beperkte rol voor Volkswagen. De afgelopen jaren werden er nog zo’n 6.000 ID.3’s per jaar gebouwd. Volgens ingewijden, aangehaald door CarNewsChina, kan Volkswagen-CEO Oliver Blume het delen van fabrieksruimte met Chinese merken zien als een oplossing om kosten te drukken en capaciteit te verminderen. Het Duitse merk wil namelijk de wereldwijde productiecapaciteit terugbrengen van twaalf miljoen naar negen miljoen auto’s.

Extra EU-heffingen op Chinese EV’s

BYD had eerst met name oog op Spanje als locatie voor een Europese fabriek. De interesse in het Zuid-Europese land kwam vooral door de relatief lage productiekosten en goedkopere energie. Momenteel worden alle EV’s die BYD verkoopt geïmporteerd vanuit China, waardoor het merk te maken krijgt met extra EU-heffingen. Turkije, waar het bedrijf een fabriek aan het bouwen is, valt hier niet onder. Evenals Hongarije, waar BYD kort geleden nog is beschuldigd van het uitbuiten van zijn personeel.

Duitsland stemde tegen de extra EU-heffingen op in China gemaakte EV’s, wat door China goed werd ontvangen. Volkswagen werkt daarnaast al samen met onder meer Xpeng. Dat merk heeft, net als MG, interesse in het gebruik van Volkswagen-fabrieken voor de productie van Chinese EV’s en loert naar die in Spanje.

Is het een deal?

Vooralsnog lijkt er geen definitieve overeenkomst te zijn. Mocht het plan doorgaan, dan vestigt BYD zich letterlijk in het hart van de Europese auto-industrie en zou het zijn tweede fabriek in de EU zijn. Dan kan men niet meer om de Chinese EV’s heen. Eerder beloofde het merk al dat er een specifieke BYD naar Nederland komt, dit wordt dan de EV met de grootste elektrische actieradius op de Nederlandse markt.