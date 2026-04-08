Moderne slavernij? Chinese fabrikant BYD in Hongarije beschuldigd van uitbuiting personeel

De eerste Europese fabriek van BYD staat in Hongarije. Voor de bouw van het complex heeft het bedrijf duizenden Chinezen laten invliegen, die vervolgens op een schokkende manier zijn uitgebuit, zo schrijft de mensenrechtenorganisatie China Labor Watch (CLW).

CLW interviewde vijftig Chinese bouwvakkers en kwam tot de conclusie dat BYD ze heeft behandeld als moderne slaven. Ze zijn/waren niet in dienst van BYD, maar werden ingehuurd via een onoverzichtelijk netwerk van intermediairs.

Liegen tegen inspecteurs

De mannen moesten zeven dagen in de week werken en kregen de instructie om tegen inspecteurs te liegen over hun uren, als ze daarnaar werden gevraagd. Daarbij werkten ze tussen de twaalf en veertien uur per dag, mochten ze alleen pauzeren om te eten en kregen ze hun extra uren niet betaald.

Salaris drie maanden te laat

Sterker nog, ze kregen hun salaris met enige regelmaat drie maanden te laat en konden hun contract niet opzeggen, omdat ze anders de hoge rekruteringsborg niet konden afbetalen. Tot slot werden ze niet op werkvisa naar Europa gehaald, maar op zakenvisa, waardoor ze geen recht hadden op gezondheidszorg.

Beschuldiging BYD in Brazilië

Dit is overigens niet de eerste keer dat BYD wordt beschuldigd van uitbuiting. Vorig jaar werd het bedrijf in Brazilië aangeklaagd voor arbeidsomstandigheden die ‘op moderne slavernij lijken’. Het land heeft BYD daarna op een zwarte lijst gezet.

In Brazilië schoof BYD de verantwoordelijkheid voor de geconstateerde wanpraktijken af op zijn wirwar van onderaannemers. Want laten we eerlijk zijn, daarom kiest het bedrijf natuurlijk voor zo’n constructie. Plausible deniability.