China zorgt voor giga-koerswijziging bij Volkswagen: “We verlagen productiecapaciteit van 12 naar 9 miljoen auto’s”

De opkomst van de Chinese auto-industrie – deels gedreven door overheidsingrijpen – heeft grote invloed op Europese merken. Volkswagen-topman Oliver Blume heeft daarom een belangrijke koerswijziging aangekondigd.

Automerken als Volkswagen worden niet alleen geraakt door de concurrentie van Chinese merken in Europa, maar vooral door de concurrentie op de Chinese markt. Waar een groot deel van de Chinese kopers tien jaar geleden nog een Santana of Jetta kocht, kiezen ze nu vaker voor BYD, Xiaomi of Li Auto.

Volkswagen komt met koerswijziging

Niet alleen de concurrentie in China bemoeilijkt de verkoop van Europese auto’s, ook importheffingen in de Verenigde Staten maken het lastiger voor merken die wereldwijd actief zijn. Een logisch gevolg is dat de groei onder druk staat.

Door de nieuwe situatie moet er op hoger niveau een koerswijziging worden doorgevoerd. Volkswagen mikt voortaan op een productie van 9 miljoen auto’s per jaar, zo laat de CEO weten in een interview met Manager Magazin. Blume noemt die 9 miljoen “duurzaam”, maar de vraag is of dat niveau vast te houden is. In 2025 leverde Volkswagen 8,98 miljoen auto’s af. Het eerdere doel van 12 miljoen auto’s per jaar werd nooit gehaald.

Lagere productieaantallen kunnen zorgen voor een neerwaartse spiraal. Met minder budget voor ontwikkeling en marketing kunnen de verkopen verder onder druk komen te staan. Daarnaast moeten productiekosten over minder auto’s worden verdeeld. Aan de andere kant kost onbenutte productiecapaciteit ook geld en is een verschil in verkoop en capaciteit van miljoenen auto’s erg groot.

Vooralsnog blijft Volkswagen een van de grootste autofabrikanten ter wereld en investeert het concern fors in vernieuwing – ook in China. Tegelijkertijd wordt in de sector rekening gehouden met mogelijke samenwerking of herschikking van productiefaciliteiten.