Lancia Delta S4 Stradale: zo werd de straatversie van de Groep B-rallyheld geboren

Is de Groep B-klasse het meest krankzinnig tijdperk in de rallyscene? Dat het gekkenwerk was, is een feit. Het resulteerde niet alleen in extreme rallyauto’s, ook in bijzondere straatauto’s. De Lancia Delta S4 Stradale is er een van. In Sjoerds Weetjes 502 vertelt Sjoerd van Bilsen je alles over het rallywapen en laat je bovendien alles zien.

Na de opnames krijgt hij een reactie op een van de foto’s van de Delta S4 Stradale. De afzender is een medewerker van de Stellantis Heritage Hub in Turijn, waar de video een dag eerder was opgenomen.

Lancia Delta S4 Stradale

“Daarom stond de motorkap van de Lancia Delta S4 Stradale open! Ik heb de auto nog nooit open zien staan en ik werk toch al de nodige jaren in de Stellantis Heritage Hub”, zo schrijft de medewerker. Op de vraag of de motorkap, die zich aan de achterzijde bevindt, mocht worden geopend voor de video, reageerde de conservator terughoudend. Ondertussen trommelde hij twee collega’s op die na een uur de achterzijde volledig open hadden staan. Ook zij lieten weten de motorruimte niet eerder te hebben kunnen aanschouwen, want de auto stond altijd gesloten.

Met geopende achterzijde, plus de voorzijde, oogt de Lancia Delta S4 Stradale nog krankzinniger dan met alles gesloten. En met dichte voor- en achterzijde straalt de Delta S4 Stradale al geen schoonheid uit. Hij is bruut door de functionele lijnen en bodypanelen. Het is een brok techniek. Alles aan de auto zit erop omdat het moest, niet omdat hij streed voor een schoonheidsprijs.

Sjoerd laat je in Sjoerds Weetjes 502 zien wat voor geweldenaar de Delta S4 is. Hij doet dat aan de hand van een van de officiële exemplaren, een die nagenoeg nieuw is. Maar niet alleen met een Stradale, ook met het rallykanon zelf. En dan niet alleen de Delta S4, ook met een 037 aan zijn zijde. Een unieke setting voor dit bijzondere verhaal.