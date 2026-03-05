Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe BYD is met meer dan 1.000 km de elektrische auto met grootste actieradius, en hij is ook voor Nederland

Met het merendeel van de elektrische auto’s moet je vaker laden dan je met soortgelijke brandstofauto zou moeten tanken. Hoewel dit langzaam aan het veranderen is, komt BYD nu al met een auto die een actieradius biedt alsof het een diesel is.

De geüpdatete versie van de Denza Z9 GT komt tot wel 1.036 kilometer ver op een acculading. Let wel, dit is gemeten volgens de Chinese CLTC-meetmethode. Deze is minder streng dan de Europese WLTP.

Denza Z9 GT naar Nederland

Denza is het luxemerk van BYD. Eerder beloofde de fabrikant dat de auto’s ook naar Nederland komen. Dat zou betekenen dat deze Z9 GT de elektrische auto met de grootste actieradius op de Nederlandse markt wordt.

Het topmodel van de Denza-stationwagon komt dankzij zijn 112 kWh-accupakket 1.036 kilometer ver op een acculading volgens CLTC. De forse batterij is gekoppeld aan een op de achteras gemonteerde elektromotor van meer dan 500 pk. Ook zijn is er een AWD met twee motoren, tezamen goed voor ruim 1.150 pk. Overigens is er ook een kleinere accu leverbaar van 102 kWh. Daarmee is de range alsnog meer dan 800 kilometer.

Ook als hybride

Naast de volledig elektrische variant van de Denza Z9 GT, blijft er tevens een plug-in hybride in productie. Ook deze zal aantrekkelijk zijn voor Nederland. Het is nog onduidelijk wanneer de auto komt en wat hij gaat kosten.