Chinese leeuwendans: Peugeot Concept 6 en Concept 8 voorbode van sedan en SUV

Sedan? Hoezo? Want de Peugeot Concept 6 is toch echt een stationwagon. Klopt, maar daar vloeit in China straks toch echt een nieuwe generaties sedans uit voort, zo meldt de fabrikant.

Een traditionele Chinese leeuwendans brengt geluk en doe je met z’n tweeën. Dus laten we hopen dat Peugeot wat voorspoed uit deze Concept 6 en Concept 8 weet te halen, want de rol van het Franse merk in China was vroeger veel groter dan-ie nu is.

Peugeot heeft Chinese ambities

Merken als BMW, Mercedes en Volkswagen pakken op Chinese autobeurzen steevast uit met enorme stands en veel modellen, maar Peugeot staat er altijd met een relatief klein hoekje, ook dit jaar weer in Peking.

Dat de fabrikant desondanks ambities heeft in China, blijkt uit de onthulling van de Concept 6 en Concept 8, die vast in samenwerking met partner Dongfeng zijn ontwikkeld. De Concept 6 intrigeert ons, omdat-ie eens géén SUV of crossover is, maar een fraaie stationwagon.

Sedans in Azië razend populair

Hij zou een voorproefje zijn van een nieuwe generatie sedans voor de Chinese markt (en mogelijk andere Aziatische markten), waarop die carrosserievorm nog razend populair is. Bij ons is de Peugeot 508 al een tijdje uit productie, onder meer vanwege tegenvallende verkopen.

Het andere studiemodel van Peugeot, de Concept 8, is een lel van een elektrische SUV. Het merk geeft er weinig informatie over vrij, maar we gaan ervan uit dat-ie een grote zevenzitter is; nog een segment dat in China en Azië populair is.

