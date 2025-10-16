Stellantis gaat een Jeep maken op basis van deze Dongfeng
Bij Stellantis omarmen ze de opkomst van de Chinese auto-industrie. Terwijl Stellantis al samenwerkt met Leapmotor, gaat het nu ook gebruikmaken van Dongfeng-techniek, zo stelt Chinese Economic Observer in een rapport.
De samenwerking van Dongfeng en Europese automerken, die inmiddels onder Stellantis vallen, is niet geheel nieuw. Zo werd in 1992 al de Citroën ZX in China verkocht onder de naam Senlong Fukang in de joint venture Dongfeng Peugeot-Citroën Automobile. Die auto werd gebouwd in China waarna Dongfeng later nog veel meer modellen produceerde.
Jeep met Dongfeng-techniek
Nu lijkt het dus opnieuw de samenwerking op te zoeken. Volgens het rapport gaat het om een Jeep offroad-SUV met techniek van Voyah en M-Hero. Deze twee Dongfeng-merken leveren momenteel auto’s in Nederland, bijvoorbeeld de indrukwekkende 1 die je in bovenstaande video ziet. Overigens had Jeep tot 2022 een samenwerking met GAC, tot dat bedrijf failliet ging.
De M-Hero heeft een aandrijflijn die bestaat uit een 1,5-liter viercilinder en twee elektromotoren. Met een systeemvermogen van meer dan 900 pk en bijna 1.300 Nm aan koppel overstijgt de Chinese bruut momenteel ieder Jeep. Het is onduidelijk of het aanstaande Stellantis-model ook echt deze aandrijflijn gebruikt. Daarbij blijft deze Dongfeng-Jeep waarschijnlijk in China. Alles weten over de M-Hero 1? Bekijk hier de test tegen de Mercedes G-Klasse.
