Dit ‘blok kaas’ verbrak een bijna 80 jaar oud snelheidsrecord en is nu te koop

Hoe vaak kun je het woord ‘stoom’ laten terugkomen in de naam van een auto? Dit is de Steamin’ Demon Steam Streamliner uit 1977, die het wereldrecord voor stoomvoertuigen op ruim 234 km/h zette.

Het oude record stond op naam van de Stanley Motor Carriage Company, die in 1906 met ‘The Rocket’ een snelheid van 205 km/h bereikte. Een jaar later verloor coureur Fred Marriott bij 240 km/h de controle over het voertuig. Hij overleefde de crash niet.

Hernieuwde interesse in stoomvoertuigen

De interesse in stoomvoertuigen (en elektrische auto’s ook, trouwens) vervaagde daarna snel, vooral door de opkomst van de benzineauto. In de jaren zestig en zeventig kwam er echter weer aandacht voor. Niet alleen uit milieuoverwegingen, maar ook door de oliecrisis.

De man achter de autoradio en de Learjet

Deze Steamin’ Demon Steam Streamliner komt voort uit een creatie van Bill Lear. De in 1978 overleden Amerikaan had meer dan 140 patenten op zijn naam staan en was de uitvinder van de autoradio, de 8-track-casettespeler en een automatisch landingssysteem voor vliegtuigen.

Daarbij kun je zijn naam kennen van de Learjet, een van de eerste zakenjets op de markt. Van het type zijn in zestig jaar meer dan drieduizend exemplaren gebouwd in verschillende varianten. De allerlaatste werd vier jaar geleden afgeleverd.

Afijn, Bill Lear had zijn zinnen gezet op een racewagen voor de Indianapolis 500 met stoomaandrijving, maar die kwam er nooit. Ook zijn Lear Steam Bus werd niks, met name vanwege de hoge kosten en het slechte verbruik. Al diende de machine wel als basis voor deze Steamin’ Demon Steam Streamliner.

Nieuw record voor Steamin’ Demon

Ene Jim Crank kocht in de jaren zeventig wat er over was van het Lear Steam Bus-project en maakte er deze recordauto van. Het apparaat wordt aangedreven door een meer dan 250 pk sterke stoomturbine, die tot wel 65.000 tpm kan draaien.

Het lukte Crank niet om er echt snel mee te gaan, dus verkocht hij de machine aan ene Robert Barber, die alle kinderziektes eruit haalde en ermee in 1985 op de Bonneville Salt Flats een recordsnelheid haalde van 234 km/h.

Had dat nog harder gekund? Ja, alleen vloog tijdens de recordrit één van de vleugeldeuren van de auto, wat de luchtweerstand niet ten goede kwam. Daarbij vloog een deel van de aandrijflijn in brand, wat op de achterkant van de Steamin’ Demon Steam Streamliner nog steeds te zien is.

Het gele ‘blok kaas’ wordt op 13 juni geveild in Reno, in de Amerikaanse staat Nevada. Er zit geen reserve op, dus de hoogste bieder wint het museumstuk sowieso. De Steamin’ Demon komt uit de collectie van het National Automobile Museum, dat geld vrij wil maken voor een verbouwing.