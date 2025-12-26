Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze elektrische auto kost 425.000 euro, maar komt slechts 80 kilometer ver

Wie heeft er nog actieradiusangst tegenwoordig? Bijna niemand meer. Al steekt die nerveuze spanning in deze elektrische auto waarschijnlijk direct de kop weer op, want na zo’n 80 kilometer is de accu wel leeg. Dus waarom is-ie dan zo duur?

Dit is een Baker Electric Model V Special Extension Coupé uit 1912. Want vergeet niet, na 1900 waren EV’s jarenlang razend populair. Ze waren stiller, schoner en makkelijker dan auto’s met een brandstofmotor of een stoommachine.

Elektrische startmotor maakte einde aan dominantie

Veiliger ook, want je hoefde ze niet aan te zwengelen en liep dus minder risico op een gebroken pols of onderarm. Bij een benzineauto moest je er namelijk voor zorgen dat je op tijd je hand weg trok, anders kreeg je een klap van de zwengel als de motor aansloeg.

Pas toen de elektrische startmotor werd uitgevonden en er in een rap tempo overal tankstations werden neergezet, begonnen elektrische auto’s hun marktaandeel te verliezen. Om zo’n honderd jaar later (nu) weer aan een opmars te beginnen.

Misschien wel de beste elektrische auto van zijn tijd

De Baker Electric was een van de beste EV’s van zijn tijd. Hij was duur, luxueus uitgerust en werd door de fabrikant aangeprezen als ‘The Aristocrat of Motordom’. Deze Model V biedt plaats aan vier personen en heeft een koetswerk van aluminium.

(Afbeelding: RM Sotheby’s) (Afbeelding: RM Sotheby’s) (Afbeelding: RM Sotheby’s)

(Afbeelding: RM Sotheby’s) (Afbeelding: RM Sotheby’s) (Afbeelding: RM Sotheby’s)

Oorspronkelijk had de Baker Electric een 60 volt-batterij, waarop-ie een actieradius van zo’n 80 kilometer haalde. Het lijkt erop dat dit tot in de puntjes gerestaureerde exemplaar inmiddels van moderne accu’s is voorzien.

Model gestaan voor het autootjes van Oma Duck

Grappig detail: wie kinderen heeft, komt de Baker Electric Model V waarschijnlijk bekend voor. Hij stond model voor het autootje Oma Duck in de strips van Donald Duck. Al gaan er ook verhalen dat de Detroit Electric, een andere elektrische auto uit die tijd, daarvoor de inspiratie was.

Verwachte opbrengst van Baker Electric Model V

Deze prachtige, zwarte Baker Electric Model V gaat op 23 januari onder de hamer bij RM Sotheby’s in de Amerikaanse staat Arizona. De verwachte opbrengst van de elektrische auto ligt tussen de 400.000 en 500.000 dollar (omgerekend zo’n 340.000 tot 425.000 euro).