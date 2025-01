Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Renault rijdt op de Bonneville Salt Flats! Nou, dan weet je het wel…

Renault heeft foto’s rondgestuurd van zijn nieuwste concept car, de Filante Record 2025. Hij lijkt daarin op de Bonneville Salt Flats te rijden, dus is het doel van de elektrische stroomlijner wel duidelijk. Toch?

Nee, want het design van de Renault Filante Record 2025 is weliswaar geïnspireerd op recordauto’s uit het verleden, zoals de 40 CV des Records uit 1925 en de Étoile Filante uit 1956, maar om snelheid gaat het niet bij het studiemodel.

Renault van ruim 5 meter

De volledig elektrische eenzitter is meer dan 5 meter lang en heeft een 87 kWh-batterij aan boord, maar legt weinig gewicht in de schaal. Door kwistig gebruik te maken van koolstofvezel heeft Renault de Filante onder de 1.000 kilo weten te houden. Zo’n 600 kilo daarvan komt voor rekening van de accu.

Efficiëntie- en rangerecord

Renault onthult de Filante Record 2025 begin februari op Retromobile in Parijs. Welk doel het merk met de auto heeft, is niet helemaal duidelijk, alleen dat er een efficiëntierecordpoging gedaan gaat worden. Volgens Renault gaat de Filante de komende tijd de windtunnel in om de koets verder te optimaliseren.

Banden met lage weerstand

Het voertuig rolt op 19-inch wielen en is uitgerust met speciale Michelin-banden, die een 40 procent lagere rolweerstand zouden hebben dan conventionele banden. Wanneer Renault zijn records gaat proberen te vestigen, weten we niet, maar het lijkt erop dat het nog dit jaar gaat gebeuren.