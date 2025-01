Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Onopvallendste’ Mercedes G 63 AMG van Nederland te koop bij Domeinen

Wat is de ultieme boevenauto? Ruim, snel en natuurlijk onopvallend. De Mercedes G 63 die in beslag is genomen en staat bij Domeinen Roeren Zaken gaat niet helemaal onopgemerkt over het asfalt, maar toch is het de meest ingetogen G AMG die je kan bedenken.

Via de site Domeinen Roerende Zaken kun je bieden op de auto. Bied je het hoogste bedrag, dan kun je de auto ophalen. Dit bedrag is overigens niet wat je uiteindelijk moet neerleggen voor jouw verse bolide. Bovenop je bieding komt nog 15 procent ‘opgeld’.

‘Onopvallendste’ Mercedes G 63 AMG van Nederland

De vorige eigenaar van de Mercedes G 63 AMG heeft er veel aan gedaan om de auto niet op te laten vallen. Zo zijn er relatief kleine wielen gemonteerd, is er achterop de badge van een diesel geplakt en vinden we zelfs een trekhaak onder de kentekenplaat. Je zou bijna denken dat het geen AMG is.

(Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken)

(Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken)

Echter, de motor en het interieur verraden dat het een Mercedes-AMG is. Onder de motorkap ligt een bi-turbo V8 met een slagvolume van 5,5 liter. De krachtcentrale levert tot wel 571 pk en 760 Nm aan koppel. Hiermee sprint het bijna 2,5 ton zware kolos van 0 naar 100 km/h in 5,4 seconden. De topsnelheid bedraagt 210 km/h.

De occasion

De Mercedes G 63 die te koop staat bij Domeinen Roerende Zaken komt uit 2017 en werd in 2022 geïmporteerd naar Nederland. Volgens de kilometerteller heeft de G-klasse 55.051 kilometer ervaring. Wie durft het aan?

Bekijk hier de advertentie.