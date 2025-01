Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelukkig! Er komen geen gepersonaliseerde kentekens in Nederland

Zijn gepersonaliseerde kentekens grappig? Soms. Zijn ze sneu? Absoluut. Dus zijn we blij dat ze in Nederland definitief niet worden ingevoerd.

We kwamen eens een Belgische Rolls-Royce Ghost tegen met ‘MARJAN’ op het kenteken. Kom op, daarmee devalueer je die hele auto toch? En dat geldt ook voor de Range Rover met ‘DUSHI’ op de nummerplaat, die we tussen Nijmegen en Tiel op de A15 spotten.

Onderzoek naar gepersonaliseerde kentekens

Zoveel mensen, zoveel smaken, zullen we maar zeggen. Wij zijn geen fan van gepersonaliseerde kentekens, maar andere mensen kennelijk wel. Zo ook minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat.

Hij liet onderzoeken of gepersonaliseerde kentekens ook in Nederland ingevoerd kunnen worden. Niet alleen in België bestaan ze, maar ook in onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Het onderzoek is nu afgerond en de conclusie is duidelijk. Vanity plates, zoals Amerikanen ze noemen, worden in Nederland niet ingevoerd. Het grootste obstakel bij ons is het feit dat een kenteken aan de auto is gekoppeld, niet aan de eigenaar.

Voor de invoering van gepersonaliseerde kentekens zou dat moeten veranderen en dat kost niet alleen veel tijd en moeite, maar ook geld. En die kosten wegen niet op tegen de inkomsten die de overheid uit de verkoop van persoonlijke platen zou genereren.

Hoge bedragen voor bijzondere combinaties

Want dat liefhebbers er geld voor over hebben, staat buiten kijf. In met name het Verenigd Koninkrijk is een levendige handel in kentekens ontstaan. Bijzondere kentekens kosten daar een fortuin. In 2014 telde iemand bijvoorbeeld 518.480 pond neer voor de combinatie 25 O.

Dat is overigens peanuts vergeleken bij wat iemand in Dubai voor het kenteken P 7 betaalde. Die korte combinatie van één letter en één cijfer werd in 2023 afgehamerd op zo’n 15 miljoen dollar. Krankzinnig? Ja, volslagen belachelijk!