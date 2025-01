Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Tesla eigenlijk geen 2,3 miljard dollar winst heeft gemaakt

In het vierde kwartaal van 2024 maakte Tesla 2,3 miljard dollar nettowinst. Dat klinkt uitstekend, maar in de laatste drie maanden van 2023 bleef er onder de streep nog 7,9 miljard dollar over.

Die cijfers geven echter een vertekend beeld, want in de 7,9 miljard dollar van Q4 2023 zat een eenmalig belastingvoordeel van 5,9 miljard dollar.

Virtuele winst uit bitcoin voor Tesla

En ook de 2,3 miljard dollar van het afgelopen kwartaal is niet helemaal representatief, want daarin zit 598 miljoen dollar aan papieren winst uit bitcoin, die er door een verandering van de accountingregels nu bij op mag worden geteld.

Voorheen mocht een bedrijf in Amerika alleen de aankoopwaarde van zijn bitcoin op de balans zetten. Pas als er cryptomunten werden verkocht, kon er een winst worden toegevoegd. Nu is dat anders. Dus profiteert Tesla van 589 miljoen dollar aan virtuele winst, omdat de koers van bitcoin zo gestegen is.

Emissiecredits aan andere merken

Daarbij verkocht Tesla in het vierde kwartaal voor bijna 700 miljoen dollar aan emissiecredits aan andere fabrikanten. Dat zijn vooral Europese automerken, die tegen hoge Europese boetes aanlopen, omdat ze niet aan de strenge CO2-eisen kunnen voldoen.

Het vlootgemiddelde mag dit jaar slechts 93 gram CO2 per kilometer bedragen. Ford, Mazda, Stellantis, Subaru en Toyota zitten daar waarschijnlijk boven en stappen tegen betaling in een pool met Tesla. Dat betekent dat de elektrische auto’s van Tesla, die een lokale CO2-uitstoot hebben van nul, bij die van de genoemde merken worden opgeteld, waardoor hun gemiddelde uitstoot omlaag gaat.