Deel dit: Share App Mail Tweet

Brabus voor minder dan 8.000 euro: deze elektrische occasion is handig als je wilt parkeren

Je hoeft geen groot budget te hebben om elektrisch te rijden. Zo kost de derde generatie Smart ForTwo Electric Drive minder dan 10.000 euro. Dit is een compacte elektrische occasion die vooral in de stad uitblinkt.

Als occasion bouwt deze Smart ForTwo Electric Drive voort op het bekende concept van Smart: klein, licht en wendbaar. Die karaktereigenschappen zijn minder aanwezig in de nieuwe modellen. Toch komen ze helemaal terug in de nieuwe Smart #2.

Smart ForTwo Electric Drive

Onderhuids in deze occasion ligt een elektromotor die 75 pk en 130 Nm levert. Daarmee voelt de auto vlot aan bij lage snelheden. Vanuit stilstand reageert hij direct, wat prettig is in druk stadsverkeer. De topsnelheid ligt op 125 km/h en accelereren doet de Smart ForTwo Electric Drive in 11,5 seconden tot 100 km/h. Er is ook een Brabus-variant geleverd. Deze versie heeft 82 pk en 135 Nm. Hiermee sprint de elektrische occasion van 0 tot 100 km/h in 10,2 seconden en heeft hij een topsnelheid van 130 km/h.

Het accupakket in beide versies heeft een capaciteit van 17,6 kWh. Volgens de NEDC-meetmethode kom je hier 145 kilometer ver mee. In de praktijk ligt het bereik van deze occasions vaak rond de 120 kilometer. Voor dagelijks gebruik in en rond de stad is dat voldoende, maar voor andere doelen is het krap. Opladen gaat via een normaal stopcontact of een laadpaal. Met een 22 kW-lader is de batterij van een Smart ForTwo Electric Drive binnen een uur weer vol.

De wielbasis van de Smart ForTwo Electric Drive is met 1,87 meter kort en de bagageruimte is met 220 liter beperkt. Daar staat tegenover dat parkeren eenvoudig is en de occasion bijna overal tussendoor past. In smalle straten en drukke centra voelt hij zich duidelijk in zijn element. Wat daarbij helpt is zijn draaicirkel van 8,75 meter. Leuk detail over de Brabus: hij heeft niet alleen visuele verbeteringen, maar ook een sportonderstel. Daardoor ligt hij een centimeter dichter bij de weg en heeft hij een strakker rijgedrag dan de reguliere versie.

Aandachtspunten van een Smart ForTwo Electric Drive

De batterij is het duurste onderdeel van de occasion, dus controleer of de capaciteit nog voldoende is. Vraag naar een recent testrapport of gebruik een OBD-scanner om de resterende capaciteit uit te lezen. Veel exemplaren werden verkocht met het Battery Assurance Plus-programma, waarbij de batterij gehuurd wordt in plaats van gekocht. Controleer of er een maandelijks huurcontract loopt dat je moet overnemen, of dat de batterij volledig eigendom is. Controleer ook of de Smart ForTwo Electric Drive de optionele 22 kW-lader heeft. Zonder deze optie duurt volledig opladen ongeveer 6 tot 7 uur.

De gevonden occasion

Momenteel staan er 8 occasions te koop, met prijzen tussen 950 en 9.435 euro. Een mooi voorbeeld is de zwarte Brabus-variant Smart ForTwo Electric Drive, die te koop staat in het Gelderse Teuge. Deze auto uit 2013 kost 7.945 euro en heeft 77.839 kilometer op de teller. Volgens de advertentie heeft zijn accu nog 99 procent capaciteit en is de accu gekocht en niet gehuurd. Wat betreft de prijzen hoef je de Brabus niet te laten staan. Dit zijn niet de duurste ForTwo-exemplaren, maar hebben wel meer kracht, luxe en beter rijgedrag.