Occasion gekocht? Deze 4 essentiële gadgets moet je hebben

Er zijn van die gadgets waarvan u waarschijnlijk niet wist dat u ze nodig had, totdat ze in het dashboardkastje liggen. Deze hebbedingen zijn essentials voor de autoliefhebber.

Autovisie licht in de rubriek Rijk Mengsel iedere twee weken de leukste gadgets voor autoliefhebbers uit. Ditmaal met vier essentials.

Carpills Carsweep

Ruitenwisservloeistof in een grote 5-liter jerrycan kopen hoeft niet meer. Er zijn veel slimmere oplossingen. Zo bestaan er Carpills. Deze tabletten zijn in het reservoir van uw occasion te mengen met water, waardoor ruitenvloeistof ontstaat. Dankzij het compacte formaat zijn de flacons eenvoudig op te bergen in het dashboardkastje van uw voertuig.

Dit bespaart niet alleen ruimte, maar ook gewicht tijdens het rijden. Daardoor is het vervoer aanzienlijk minder milieubelastend dan dat van traditionele, zware jerrycans. Eén verpakking staat gelijk aan 20 liter ruitenvloeistof die dus bovendien duurzaam is geproduceerd. Daarbij is deze ruitenvloeistof vrij van giftige stoffen. Je koopt een doosje Carpills al voor 9,99 euro.

OBD-scanner Souiri

Een OBD-scanner is een onmisbaar om in een occasion bij de hand te hebben. Als er een waarschuwingslampje op het dashboard oplicht, kunt u met deze scanner direct achterhalen wat er precies aan de hand is.

Er zijn tegenwoordig tal van apps beschikbaar die gekoppeld kunnen worden aan een draadloze OBD-scanner. Toch doet een fysieke scanner daar zeker niet voor onder. Deze apparaten zijn nu zeer betaalbaar en bieden betrouwbare scans, zonder dat daar een smartphone voor nodig is. Je koopt de gadget al voor 28,95 euro.

Brandblusser ABC

In Nederland is het niet verplicht om een brandblusser in de auto te hebben, maar in het buitenland gelden andere regels. In onder meer België, Polen, Turkije en Griekenland zijn automobilisten verplicht om altijd een brandblusser in hun voertuig mee te voeren. Geen slecht idee, want jaarlijks gaan er ook in ons land duizenden auto’s in vlammen op.

Bij een groot deel van die branden gaat het om stilstaande auto’s, maar ook tijdens het rijden kan er wel eens wat misgaan. Het is daarom een fijn idee om een brandblusser bij je te hebben om anderen of jezelf te helpen als het nodig is. Je koopt een auto-brandblusser al voor 13,61 euro.

Airtag Apple

Zodra u in het bezit bent van een Apple AirTag, zult u merken dat u eigenlijk niet meer zonder kunt. Door deze compacte tracker aan uw autosleutel te bevestigen, behoort eindeloos zoeken tot het verleden. Met een druk op de knop laat de AirTag een geluidssignaal horen, zodat u de sleutelbos eenvoudig kunt terugvinden.

Daarnaast is via een iPhone nauwkeurig te zien waar de AirTag zich bevindt. Dit maakt het mogelijk om zelfs een verloren sleutelbos weer op te sporen – een geruststellende gedachte. Je koopt de gadget al voor 31,99 euro.

