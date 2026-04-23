Betaalbaar, compact en ideaal voor in de stad: Smart #2 grijpt terug naar roots en wordt aantrekkelijk voor Nederland

“Reduce to the max”, dat was de eerste slogan van Smart in de jaren 90. Nu heeft het merk opnieuw een auto in de pijplijn die op dat concept voortborduurt: de Smart #2.

De #2 wordt de opvolger van de ForTwo, al zal het een compleet andere auto zijn. Smart is immers voor een groot deel overgenomen door Geely en komt logischerwijs enkel nog met een elektrische aandrijflijn.

Smart #2

Als voorproefje op wat komen gaat, zien we nu al de Smart Concept #2. Deze compacte stadsauto is zo’n 10 centimeter langer dan de ForTwo, maar blijft met een lengte van 2,79 meter nog altijd bijzonder klein. Mede door de compacte buitenmaten bedraagt de draaicirkel slechts 6,95 meter.

Er is nog niet veel bekend over het productiemodel, maar Smart noemt wel al een actieradius van 300 kilometer. Dat is relatief beperkt, maar voor veel Nederlanders meer dan voldoende. Sterker nog, zo’n kleine – en waarschijnlijk lichte – EV is voor Nederland ideaal.

De Smart #2 is door zijn kleine accu en compacte buitenmaten waarschijnlijk betaalbaar en door zijn lagere gewicht betaal je minder wegenbelasting. Ook verbruikt zo’n kleinere EV minder stroom, wat natuurlijk ook niet gratis is.

Moet je echt een keer verder reizen, dan laadt de accu van 10 naar 80 procent in slechts 20 minuten. Hoeveel kW en kWh dit uiteindelijk betekent, wordt in een later stadium bekendgemaakt. Wel weten we al dat de EV ook V2L-functionaliteit heeft.