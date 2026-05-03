GP Miami begint drie uur eerder door verwachting extreem weer

De Grote Prijs van Miami begint zondag drie uur eerder dan gepland vanwege de weersverwachtingen. De race zal om 13.00 uur (lokale tijd) beginnen, omdat er rond de oorspronkelijke starttijd extreem weer wordt verwacht, waaronder zware onweersbuien.

Het besluit werd genomen na overleg door de lokale organisatie en de autosportfederatie FIA. “Dit besluit is genomen om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en om het grootst mogelijke tijdsvenster te creëren om de Grand Prix onder de beste omstandigheden te voltooien en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen”, aldus de organisatoren in een verklaring.

Max Verstappen start zondag op de eerste rij, nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami. De Italiaan Kimi Antonelli start op poleposition.

ANP