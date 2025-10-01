Dries van den Elzen
Dries van den Elzen Nieuws Vandaag
Leestijd: 15 minuten
PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Skoda Elroq vs. Zeekr X: beste elektrische midsize-SUV

Skoda Elroq vs. Zeekr X: beste Elektrische midsize-SUV
(Afbeelding: Martijn Bravenboer)

Elektrische midsize-SUV’s zijn niet de meest avontuurlijke keuzes van het moment, maar deze flitsende verschijningen beloven je een stapje boven de burgerlijkheid te verheffen. Doet de Skoda Elroq of Zeekr X dat het best?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Lees ook:

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.