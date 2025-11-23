Deel dit: Share App Mail Tweet

Stekker erin, avontuur aan: een paar PHEV-campers op een rij

Plug-in hybride campers zijn een logische stap richting duurzaamheid, zonder dat je tijdens je reis voortdurend aan een laadpaal hoeft te hangen. Een bijkomend voordeel van PHEV-techniek is dat je muisstil over natuurcampings kunt rijden. Geen boze blikken meer van echte natuurliefhebbers die jouw dieselvoertuig schandalig vinden, wel zo prettig. Maar het roept ook vragen op.

Het is verstandig om een plug-in hybride soms alsnog aan de laadpaal te hangen, en op een afgelegen strand wordt dat toch lastig. Denk je echter regelmatig langs een laadpaal te komen, dan is een PHEV helemaal geen slecht idee voor op vakantie. Een deel van je reis elektrische afleggen kan behoorlijk schelen in de kosten en in hybride-modus zijn de campers zuinig. Maar welke PHEV-campers zijn geschikt voor op reis?

Volkswagen California

Volkswagen biedt drie varianten van hun PHEV-camper, de California. De langste versie van de Volkswagen Multivan (5,17 meter) vormt de basis. De Beach-variant is het basismodel waarin vijf mensen mee kunnen op campertrip. De naam doet vermoeden dat je er alleen mee langs de kust mag rijden, maar een natuurcamping staat hem ook niet mis. Sowieso lijkt het strand inspiratie geweest te zijn voor Volkswagen, met modelnamen als Beach Tour, Beach Camper, Coast en Ocean.

De Ocean is de meest luxueuze uitvoering, inclusief standkachel en extra kastruimte. De California heeft een hefdak, schuifdeuren links en rechts, een keuken die ook van buiten toegankelijk is, maximaal vier slaapplaatsen en vierwielaandrijving.

De aandrijflijn bestaat uit een 1,5-liter TSI in combinatie met een elektromotor, goed voor 245 pk en 350 Nm. Volgens de WLTP-norm heeft de camper een elektrisch rijbereik tot 95 kilometer en de totale actieradius ligt rond de 647 kilometer. Hij heeft een batterij van 19,7 kWh met snellaadopties tot 50 kW en kan AC-laden tot 11 kW. Voor extra power of elektrische range kun je tijdens een stop bij het laad- en tankstation dus even jouw camper aan de stekker leggen.

Ford Nugget PHEV

Een andere camper met plug-in hybride aandrijving is de Ford Transit Custom Nugget. De PHEV-variant combineert een 2,5-liter benzinemotor met een 11,8 kWh-batterij, samen goed voor 233 pk. Ook deze camper heeft All-Wheel Drive.

Daarnaast kun je kiezen voor een Nugget met langere wielbasis, 40 centimeter langer dan het basismodel. Ideaal voor wie meer opbergruimte of een groter werkblad in de keuken wil. Ook de Nugget is voorzien van een hefdak. Het is een camper die geschikt is voor ambitieuze reisavonturen, al ligt de elektrische range van deze camper wat lager, namelijk rond de 45-50 km volgens de WLTP-norm.

De auto heeft een elektrische verwarming die de tractiebatterij gebruikt, zodat je zuinig off‑grid warmte hebt zonder brandstofkachel. De batterij laad je op via wisselstroom.

Mitsubishi Outlander PHEV

De Mitsubishi Outlander is misschien niet de eerste auto waar je aan denkt bij een camper, maar ook deze plug-in hybride leent zich uitstekend voor overlanding. De Outlander wordt niet standaard als camper geleverd, maar is goed om te bouwen. In 2023 verscheen de Outlander PHEV E:Pop, ontworpen door een Japanse autodealer en camperombouwer Nishiowari Mitsubishi Motor Sales. Hoewel dit model niet in Nederland te koop is, laat het wel zien wat er mogelijk is: een hoog pop-up dak dat zorgt voor voldoende stahoogte en kan dienen als bed, plus een slaapplatform achter de voorstoelen voor extra ruimte.

Dit jaar werd de nieuwste Mitsubshi Outlander PHEV bovendien gekozen tot ANWB Trekauto van het Jaar, uitermate geschikt voor offroad kamperen dus. Het voertuig heeft twee elektromotoren die, samen met de benzinemotor, een totaal vermogen leveren van 306 pk en 450 Nm koppel. De elektrische actieradius bedraagt ongeveer 85 kilometer. De PHEV is uitgerust met een 22,7 kWh-batterij. Volgens Mitsubishi kan de auto, gecombineerd elektrisch en op benzine, tot 844 km rijden (WLTP). Opladen kan via 11 kW-wisselstroom of via de snelladerpoort tot 50 kW.