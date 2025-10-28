Aankoopadvies Volkswagen T6 California: let hier op bij occasions

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

De Volkswagen T6 California is een best prijzige, maar doordachte buscamper. Vandaag duiken we in de prijzen, problemen en uitvoeringen in dit aankoopadvies.

Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in.

Geniet van onbeperkt toegang tot alle artikelen én iedere twee weken het online magazine.

Vanaf € 7,92 € 4,99/maand