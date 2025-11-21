Deel dit: Share App Mail Tweet

Exclusieve Ford is minder dan 5.000 keer gebouwd en is een ultieme liefhebbersauto’s

De Ford Focus RS van de eerste generatie is een van de meest bijzondere Fords die je als occasion kunt kopen in Nederland. In bovenstaande video vertelt testredacteur Peter Hilhorst hoe geweldig hij rijdt.

Ford had met de eerste generatie Focus de Escort al een opvolger gegeven, die als ‘WRC-versie’ competent bleek in de rallywereld. Die rallystatus moest vertaald worden naar de openbare weg, met als resultaat deze Focus RS. Van deze occasion zijn maar 4.501 stuks gemaakt, uitsluitend in het kenmerkende Imperial Blue.

Ford Focus RS: beste hot hatch uit zijn tijd?

De Ford Focus RS heeft stijvere veren, Brembo-remmen, OZ Racing-velgen en een sperdifferentieel om het vermogen gecontroleerd op het asfalt te houden. De link met Ford’s rallyprogramma was dus duidelijk zichtbaar bij deze occasion, niet alleen in het brutere uiterlijk, maar ook in technische uitvoering.

De eerste generatie Ford Focus RS verscheen in 2002 en kreeg een 2,0-liter viercilinder turbomotor met 215 pk en 310 Nm aan koppel. Daarmee sprintte hij in 6,7 seconden van 0 naar 100 km/h, met een topsnelheid van 232 km/h. Destijds indrukwekkende cijfers voor een voorwielaangedreven hatchback.

Het rauwe karakter en directe besturing zorgden voor een occasion met pure rijervaring – iets wat bij moderne performance-auto’s steeds zeldzamer wordt. Wat ook zeldzamer wordt zijn de nieuwere sportieve Focus-modellen: in oktober rolde de laatste Focus ST van de fabrieksband.

Bekende aandachtspunten van Ford Focus RS-occasions

Let er bij een testrit op dat de occasion soepel schakelt, want de transmissie is gevoelig voor kapotte synchro-ringen, die duur kunnen zijn om te vervangen. De turbo en intercooler zijn gevoelig voor slijtage, zeker bij exemplaren die meer vermogen draaien dan standaard. Een sluitende onderhoudshistorie is belangrijk. Controleer ook de ophanging, remmen en carrosserie op slijtage. Originele Ford Focus RS-modellen zonder modificaties zijn schaars, maar wel het meest waardevast.

Aangeboden occasions

De eerste Ford Focus RS is dus een zeldzame verschijning in Nederland en daarom staan er momenteel maar drie exemplaren te koop op Gaspedaal.nl. De prijzen liggen tussen de 27.950 en 39.950 euro, waarvoor je nette occasions krijgt.

De tellerstanden zijn gemiddeld laag: de duurste auto heeft 29.852 kilometer op de klok, terwijl de goedkoopste 173.466 kilometer op de teller aantikt.