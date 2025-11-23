Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze stad wil tot 4.000 GPS-snelheidsbegrenzers in auto’s hardrijders installeren, kan dit in Nederland?

In New York zijn ze klaar met bestuurders die herhaaldelijk hardrijden. Daarom komen ambtenaren van de stad met een plan. Ze willen tot 4.000 GPS-snelheidsbegrenzers in auto’s plaatsen van mensen die meerdere keren de fout gaan. En de installatiekosten moeten ze zelf betalen.

Betuttelen? Daar zijn Amerikanen doorgaans niet van. Maar het aantal verkeersdoden in de VS is aanzienlijk en veel hoger dan in bijvoorbeeld Nederland. Hoewel dit meerdere oorzaken heeft, Amerikaanse auto’s zijn bijvoorbeeld minder voetgangervriendelijk, helpt hardrijden niet mee om die cijfers laag te krijgen.

Hardrijders krijgen snelheidheidsbegrenzer

Ook in Amerika zijn er wetten om burgers te beschermen tegen wangedrag in de auto. Zo is in alle staten een alcoholslot verplicht als je eerder veroordeeld bent voor rijden onder invloed. Een vergelijkbare maatregel willen ambtenaren nu in New York invoeren, maar dan voor hardrijders.

Bestuurders die in 24 maanden minimaal 11 strafpunten op hun rijbewijs hebben verzameld, worden verplicht om 1.000 dollar te betalen voor het installeren van een GPS-snelheidsbegrenzer. Dit kan ook gelden als je binnen 12 maanden 16 boetes hebt gekregen van snelheidscamera’s of stoplichtcamera’s. In zo’n geval is de 1.000 dollar waarschijnlijk slechts een fractie van wat je al kwijt bent aan boetes.

Het GPS-kastje begrenst de snelheid op maximaal 8 km/h boven de maximumsnelheid. Het systeem is een beperkt aantal keren te overrulen, omdat extra gas geven soms een gevaarlijke situatie kan voorkomen.

Tot 4.000 auto’s

Het voorstel is al door de Senaat van New York aangenomen. De kans is dus groot dat het daadwerkelijk wordt aangenomen, al moet het nog door meerdere politieke lagen worden goedgekeurd. Als dat gebeurd is worden waarschijnlijk tussen de 3.000 en 4.000 auto’s in de stad voorzien van de snelheidsbegrenzer.

In Nederland?

Ook in Nederland is er eerder geëxperimenteerd met het inbouwen van beperkende apparatuur. Zo was er het alcoholslot, maar dat werd in 2016 afgeschaft. Wel moeten alle Europese auto’s vanaf 6 juli 2024 voorbereiding hebben voor een alcoholslot en wordt er gesproken over herinvoering.

Hoewel een wet voor snelheidsbegrenzers natuurlijk wel kan worden ingevoerd, lijkt dat de komende jaren niet te gaan gebeuren in ons land. Wel heeft elke bestuurder van een nieuwe auto een akoestische snelheidswaarschuwing. Gelukkig kun je die uitzetten.