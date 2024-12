Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV

Het was lange tijd onduidelijk of hij zou komen, maar hij is er nu: de nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV. Met een duik in de prijslijst maken we opnieuw kennis.

Geholpen door bijtellingsvoordeel was de vorige Mitsubishi Outlander PHEV een verkoophit in ons land. Toen in 2022 de nieuwe modelgeneratie klaarstond was het de vraag of het nieuwe model ook weer naar Europa zou komen. Sterker nog, Mitsubishi leek als merk geheel onze markt te verlaten. Maar Mitsubishi bleef en na een (zeer) subtiele facelift vindt de Outlander PHEV met ingang van het nieuwe jaar alsnog zijn weg naar ons continent. De auto is al te bestellen en dus maken we alvast kennis via een duik in de prijslijst.

Motoren Mitsubishi Outlander PHEV

Hoewel je hem in andere werelddelen ook kunt bestellen met alleen een benzinemotor, komt de nieuwe Mitsubishi Outlander alleen naar Europa als PHEV. Dat is met stip de krachtigste versie, want het systeemvermogen bedraagt maar liefst 308 pk. Verder beschikt de auto over vierwielaandrijving en een volledig elektrische actieradius van 86 km (WLTP). De 100 km/u is in een nette 7,9 seconden bereikt.

Uitrustingen Mitsubishi Outlander PHEV

Er is keuze uit vijf uitrustingsniveaus: Pure, Instense, First Edition, Instyle en Instyle+. De Pure beschikt standaard al over 18-inch lichtmetalen wielen, led-mistlampen voor, keyless entry & start,een 12,3-inch digitaal instrumentarium, een even groot centraal touchscreen, een Yamaha-audiosysteem en de gebruikelijke assistentie- en veiligheidssystemen. De Intense vult dat aan met onder meer kunstleren bekleding, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stuur- en stoelverwarming voorin, een draadloze smartphone-lader en privacy glass.

De First Edition is tijdelijk en laten we daarom even buiten beschouwing. Komen we bij de Instyle, met onder meer 20-inch lichtmetaal, adaptieve led-koplampen, dakrails, driezone klimaatcontrole, leren bekleding, stoelverwarming achterin, stoelventilatie voorin, elektrisch verstelbare bijrijdersstoel, digitale binnenspiegel, uitgebreider Yamaha-audiosysteem en een elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak. Het plusje van de Instyle+ staat tot slot vooral voor bruin leren bekleding (in plaats van zwart), stoelmassage voorin en een contrasterend zwart dak.

Prijzen Mitsubishi Outlander PHEV

De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV is leverbaar vanaf 51.990 euro. De Intense brengt dat bedrag op 53.990 euro. Voor de Instyle en Instyle+ is het nog wat meer doorsparen, tot respectievelijk 60.990 en 63.490 euro.

Welke opties je aan boord hebt, bepaal je volledig met de keuze voor een van deze uitrustingsniveaus. Wij gaan voor de Intense. Die investering hebben we wel over voor de extra voorzieningen ten opzichte van het standaardmodel. Als ‘visuele overweging’ vinden we ook de 20-inch wielen wat erg groot.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV geleverd in wit. Voor 1.050 euro mag je kiezen uit heel donker grijs (bijna zwart) of donkerblauw. Voor 1.500 euro behoren een grijzig wit en écht zwart tot de mogelijkheden. Wij gaan voor blauw, al is het maar omdat het de enige echte kleur uit het aanbod is.

Andere wielkeuzes zijn er niet.

Interieuraankleding

In het interieur is het zwarte kunstleer ook door niets anders te vervangen of aan te vullen.

Pakketten en losse opties

Zoals gezegd zijn er ook geen losse opties, dus hebben we het einde van de configurator en prijslijst alweer bereikt.

‘Onze’ Mitsubishi Outlander PHEV

Met het aanvinken van de gewenste carrosseriekleur is de prijs ietsje opgeklommen naar 55.040 euro. Als het gaat om stimuleringsmaatregelen voor plug-in hybrides heeft Mitsubishi te lang gewacht met het naar Europa halen van de nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV. Voor wie desondanks voor een plug-in hybride SUV in de markt is, is de Outlander echter nog steeds een interessant aanbod.

