Stellantis legt productie elektrische Fiats en Maserati’s wéér stil

In Nederland krijgen we er weinig van mee, maar Europabreed stagneert de markt voor elektrische auto’s. En dat heeft Stellantis genoodzaakt om de productie van zijn elektrische Fiat- en Maserati-modellen voor de zoveelste keer stil te leggen.

Het gaat om de productie in de Italiaanse Mirafiori-fabriek, waar de Fiat 500e en Maserati GranTurismo van de band lopen. Die is in de afgelopen maanden al meerdere keren gestopt en weer voortgezet. Van alle auto’s die in Mirafiori gebouwd worden, is 97 procent volledig elektrisch.

Productie Fiat 500e op pauze

Volgens de laatste berichten wordt de productie van de Fiat 500e stopgezet tot 20 januari 2025. De Maserati-assemblagelijn blijft nog twee weken langer gesloten. Stellantis is niet het enige concern dat last heeft van de tegenvallende vraag naar elektrische auto’s. Ford en Volkswagen hebben ook al een aantal keren de EV-productie tijdelijk stilgelegd.

Maserati verkoopt 60 procent minder

Fiat is een van de beter presterende merken van Stellantis, maar bij Maserati maken ze zich grote zorgen. In de afgelopen drie kwartalen verkocht het Italiaanse luxemerk bijna 60 procent (!) minder auto’s dan in dezelfde periode in 2023. In de eerste zes maanden van 2024 verloor Maserati 82 miljoen euro.

De recent opgestapte Stellantis-topman Carlos Tavares kondigde eerder dit jaar aan dat Maserati – en ook Alfa Romeo, Lancia en DS – tot 2026 gegarandeerd zijn van investering. Ze moeten in die tijd bewijzen dat ze winstgevend kunnen zijn.

Verklaring Stellantis-topman Tavares

Dat de verkopen van Maserati zo zijn ingestort, is opmerkelijk. Het merk heeft immers een relatief nieuw modellengamma, met de MC20, de Grecale en GranTurismo. Tavares had er een verklaring voor. Het ligt aan de marketing, zei hij in september.

“We hebben onze kwaliteit in de laatste jaren enorm verbeterd en nu moeten we aan onze marketing werken. We moeten potentiële klanten bereiken en ze de juiste boodschap geven. Dat doen we op dit moment niet.”