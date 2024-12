Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Tesla zowel voor méér EV-subsidies als de afschaffing ervan pleit

Tesla zit in een moeilijke situatie en dat is de schuld van Elon Musk. Hij heeft de afgelopen tijd een ruk naar rechts gemaakt en steunt Donald Trump in zijn afkeer van EV-subsidies. Tesla is nu dus ook tegen stimuleringsmaatregelen, terwijl het bedrijf elders nog gewoon lobbyt voor méér subsidies.

Tesla en Elon Musk zijn met elkaar vergroeid en dat begint voor problemen te zorgen. In de progressieve staat Californië stagneren de verkopen nu Musk openlijk het rechtse populisme van Trump steunt. Online zijn bumperstickers te koop waarop staat: ‘I bough this before Elon went crazy’ en ‘I love my Tesla, not the CEO’.

Mission statement van Tesla

Tesla heeft als officieel mission statement dat het bedrijf de wereldwijde transitie naar duurzame energie wil versnellen. In die hoedanigheid heeft het jarenlang gelobbyt vóór Amerikaanse EV-subsidies. Maar nu Musk dikke vrienden is met Trump (en met 200 miljoen dollar zijn campagne heeft gesteund) draait Tesla als een blad aan de boom om.

Trump wil einde aan EV-subsidies

Trump maakt er geen geheim van dat wanneer hij in januari president van de Verenigde Staten wordt, hij de EV-subsidies zal afschaffen. Nu kunnen Amerikaanse kopers van een elektrische auto nog 7.500 dollar van de overheid krijgen.

De Amerikaanse EV-subsidies hebben Tesla geen windeieren gelegd en passen bovendien bij het mission statement van de onderneming. Toch hebben vertegenwoordigers van Tesla contact opgenomen met het team van Trump, zo schrijft Reuters, om hun steun uit te spreken voor het schrappen ervan.

In Verenigd Koninkrijk wél voor subsidies

Enig opportunisme is Tesla niet vreemd, dus lobbyt het in andere landen gewoon door vóór EV-subsidies, zoals in het Verenigd Koninkrijk, waar het merk de nieuwe Minister for Future of Roads, Lilian Greenwood, heeft benaderd.

De directeur van de Europese divisie pleit bij haar voor het verhogen van de belasting op brandstofauto’s, zodat de Britse EV-subsidies verder kunnen worden uitgebreid.