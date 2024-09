Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Hollywood niks meer met Tesla te maken wil hebben

Californië is een van de belangrijkste markten voor Tesla, maar daar begint rap verandering in te komen. Tien jaar geleden was de Model S in Hollywood dé auto om te hebben, maar nu weten elektrische rijders er niet hoe snel ze van hun leasecontracten af moeten komen. De reden? Het ronduit bizarre gedrag van Tesla-topman Elon Musk.

In de afgelopen drie maanden verkocht Tesla 25 procent minder auto’s in Californië en dat terwijl de EV-markt in de Amerikaanse staat juist hard groeit. Tesla verliest marktaandeel, niet alleen aan de gevestigde orde, zoals Audi, BMW en Mercedes, maar ook aan relatief nieuwe spelers: Polestar, Lucid en Rivian.

Tesla verliest zijn technologische voorsprong

Dat heeft deels te maken met de steeds sterker wordende concurrentie, waaraan Tesla zijn technologische voorsprong verliest, maar komt ook door Elon Musk, die de progressieve Californische EV-rijder wegjaagt met zijn soms extreem rechtste uitspraken op Twitter.

Steeds minder Amerikanen overwegen een Tesla

“Elon is nogal uitgesproken”, zegt Debbie Levin van de Environmental Media Assocation (EMA) tegen The Hollywood Reporter, “en zijn politieke ideeën zijn niet erg populair in de entertainmentindustrie.” Volgens Alexander Edwards, directeur van een Zuid-Californisch marktonderzoeksbureau, is er onder Democraten een gevoel van afkeer aan het ontstaan tegen Tesla. “Ze willen niks met het merk te maken hebben.”

Uit cijfers van Edwards zou blijken dat het aantal Amerikanen dat een Tesla overweegt sinds 2022 met 50 procent is gedaald. Daarbij is het aantal Amerikanen dat geen Tesla zou overwegen met ruim 60 procent gestegen.

Extreem rechtse gedrag Elon Musk de schuldige

De Verenigde Staten zijn erg gepolariseerd. Democraten kopen elektrische auto’s, Republikeinen niet. Dus door de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump te steunen, jaagt Elon Musk eigenlijk zijn eigen klanten tegen zich in het harnas.

Daarbij helpt het natuurlijk ook niet dat Musk op Twitter rechtse complottheorieën onderschrijft, zoals het krankzinnige ‘pizzagate’, en volop racistische en antisemitische content deelt. Tesla-rijders kunnen online zelfs al bumperstickers kopen waarop staat: ‘Ik kocht deze auto voordat we wisten dat Elon knettergek was.’