De overheid van dit land wil verkoop amfibieauto’s verplichten

Wat is de laatste keer dat jij een amfibieauto hebt gezien? De kans is groot dat een dergelijk voertuig nog nooit binnen je gezichtsveld is geweest. Toch wil een bestuurslid in Brazilië autofabrikanten verplichten om amfibieauto’s te verkopen.

Er zijn door de geschiedenis heen wel wat auto’s geweest die kunnen rijden en varen. Zo zijn er de Schwimmwagen, de Amphicar en zelfs een zwemmende Citroën CX. Veelal zijn het bestaande modellen die door externe fabrikanten zijn omgebouwd tot amfibieauto’s.

Amfibieauto’s voor overstromingen

Hoewel geografisch gezien Nederland bij uitstek het land is om een auto te hebben die ook kan varen, hebben we door onze dijken, Deltawerken en uiterwaarden genoeg aan vier wielen.

In Brazilië is dat wel anders. Op sommige plekken komen hevige overstromingen regelmatig voor. Zo viel er tussen 24 april en 4 mei 2024 nog 420 millimeter regen in de staat Rio Grande do Sul. Miljoenen inwoners raakten dakloos en honderden mensen kwamen om het leven.

Om beter opgewassen te zijn tegen de overstromingen heeft kamerlid Clodoaldo Magalhães een wetsvoortstel gedaan. Hij wil het aanbod van amfibieauto’s vergroten door fabrikanten verplicht te stellen ze te bouwen. Hierdoor kunnen volgens Magalhães burgers sneller reageren in geval van een noodsituatie.

Het doel is goed, maar of amfibieauto’s de oplossing zijn voor dit probleem kan je je afvragen. Allereerst kost het fabrikanten veel geld om de nichevoertuigen te gaan ontwikkelen. Dit moet weer betaald worden door de klanten. Waarschijnlijk is een reddingsbootje naast woningen leggen een stuk goedkoper.