Deel dit: Share App Mail Tweet

Zouden ze dit gedrocht bij Mansory zelf nou wél mooi vinden?

Soms denken we dat ze zich bij Mansory helemaal kapot lachen om hun eigen klanten. Dat ze eigenlijk ook wel weten dat ze wansmakelijke rotzooi produceren en dat ze voor de lol kijken hoe ver ze kunnen gaan totdat rijke sukkels hun tuningkits níét meer kopen.

Neem bijvoorbeeld de nieuwste creatie van Mansory, gebaseerd op de Ferrari Purosangue. Hij gaat door het levens als Pugnator, want bij de tuner hadden ze kennelijk nog een woordenboek Latijn liggen, waarin iemand het woord ‘strijder’ heeft opgezocht.

Is-ie in een hoop plasticafval gegooid?

Hoe dan ook, de Pugnator oogt als een Katamari Damacy-bal. Hij ziet eruit alsof Mansory hem met lijm heeft ingesmeerd en daarna in een berg plasticafval heeft laten zakken, met stukken carbon en kunststof die op willekeurige plekken zijn blijven plakken.

Mansory beschrijft de Pugnator in zijn persbericht als ‘opvallend’ en ‘in het oog springend’. Precies zoals de clientèle het wil, waarschijnlijk, want waarom anders zou je een redelijk vulgaire aandachtsmagneet als deze kopen?

Mansory sleutelde licht aan de motor

Om de prestaties hoef je het niet te doen, want die zijn zo goed als gelijk aan die van de standaard Ferrari Purosangue. Mansory heeft aan het motormanagement gesleuteld en een betere uitlaat gemonteerd, wat het vermogen van de 6,5-liter V12 op 755 pk brengt (was 725 pk).

(Afbeelding: Mansory) (Afbeelding: Mansory)

(Afbeelding: Mansory) (Afbeelding: Mansory)

De reguliere Purosangue gaat in 3,3 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 310 km/h. Of de Pugnator sneller is, meldt Mansory niet, maar gezien de bescheiden vermogenstoename en het slechts met 14 Nm toegenomen koppel (nu 730 Nm) zal dat vast niet zo zijn.