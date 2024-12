Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste Alpina-occasion van Nederland is prachtige alleskunner

Het Duitse automerk Alpina bouwt al ontzettend lang BMW’s om tot chique, snelle, maar ook prijzige Autobahnbrenners. Als occasion hoeven ze echter niet heel duur meer te zijn. De goedkoopste Alpina-occasion van Nederland is best betaalbaar.

Goedkoopste? Niet helemaal, er staan nog twee diesels in Nederland te koop die minder duur zijn dan deze B10. Omdat die veel kosten aan wegenbelasting en een erg beperkte doelgroep in Nederland kennen, slaan we de D3’s even over.

Alpina B10 op basis van BMW E39

De goedkoopste benzine-Alpina van Nederland is een B10. Deze occasion is in de basis een BMW E39, ongetwijfeld een van de mooiste generaties 5-serie.

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

Met een chique donkerblauwe kleur, Alpina-wielen, een subtiele spoiler en een zwart leren interieur is het een superstijlvolle krachtpatser.

Een 4,6-liter V8?

BMW legde in de E39 alleen een 4,4-liter of 4,9-liter V8. Een 4,6-liter V8 zoals in deze B10 ligt, werd nooit door de fabrikant geleverd. Hoe komt deze occasion dan toch aan meer slagvolume? Dat komt door Alpina, die de 4.4 liter opboorde tot 4,6 liter. Hierdoor levert hij geen 286 pk en 440 Nm aan koppel, maar 340 pk en 470 Nm aan trekkracht. En dat zonder turbo’s of andere compressors.

Alpina liet het niet bij de motor, ook de automaat werd aangepakt. Hierdoor schakelt hij sneller dan een 540i en zijn de overgangen ook nog eens soepeler. De aanpassingen van de versnellingsbak hebben ook invloed op de nul-naar-honderd-tijd. Dit doet de veelzijdige sedan, die ook prima als gezinsauto te gebruiken is, in 5,9 seconden. De topsnelheid bedraagt 275 km/h.

Aanschafprijs occasion relatief laag

Door het flinke verbruik, het gewicht van meer dan 1.700 kg en onderhoudskosten die flink kunnen oplopen is de Alpina B10, en sowieso de (generatie) BMW 5-serie, geen goedkope auto om te rijden. Maar voor net geen 15.000 euro kan je toch wel een hele gave toekomstige klassieker op de oprit zetten.

Let wel, de occasion heeft met 269.588 kilometer op de teller flink wat ervaring. Exemplaren met minder kilometers zijn al snel 10 tot 15 duizend euro duurder.