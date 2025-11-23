Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris vindt diskwalificatie bij GP van Las Vegas ‘frustrerend’

Lando Norris noemt de diskwalificatie van McLaren na de GP van Las Vegas “een frustrerend einde van de dag”. De Britse Formule 1-coureur eindigde als tweede achter Max Verstappen, maar verloor net als zijn teamgenoot Oscar Piastri al zijn punten vanwege te veel slijtage aan de bodemplank van de auto. “Het is frustrerend om zoveel punten te verliezen”, aldus Norris in een persbericht van McLaren.

Norris zei dat McLaren tegen het einde van de race moest manoeuvreren, omdat er een aantal problemen met de auto waren. “Dat heeft helaas geresulteerd in diskwalificatie”, aldus de leider van het klassement. “Als team pushen we altijd om zoveel mogelijk te presteren, en die balans hadden we vandaag duidelijk niet goed. Daar kan ik nu niets aan veranderen; in plaats daarvan verschuift de volledige focus naar Qatar, waar we ernaar streven om in elke sessie de best mogelijke prestatie neer te zetten.”

Teambaas Andrea Stella van McLaren gaf toe dat beide auto’s tijdens de race overmatig contact maakten met de grond. Stella laat weten verder onderzoek te zullen doen naar de reden hiervan. Volgens hem beging McLaren de overtreding die tot diskwalificatie leidde niet bewust. “Er was geen sprake van een poging om de regels te omzeilen en er waren ook verzachtende omstandigheden”, aldus Stella. “We bieden Lando en Oscar onze excuses aan voor het puntenverlies vandaag. Hoewel deze uitkomst enorm teleurstellend is, blijven we ons volledig concentreren op de laatste twee races van het seizoen.”

Norris leidt het kampioenschap nu met 390 punten, slechts 24 punten meer dan Verstappen (366), terwijl Piastri door de diskwalificatie evenveel punten heeft als de viervoudig wereldkampioen uit Nederland. Het seizoen telt nog de grands prix van Qatar en Abu Dhabi waarin maximaal 58 punten te verdienen zijn.

