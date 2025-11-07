Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Elon, Elon!’ Juichende aandeelhouders Tesla keuren obscene beloning Elon Musk goed

Het is eindelijk gebeurd. De aandeelhouders van Tesla hebben (in een vlaag van verstandsverbijstering?) hun goedkeuring gegeven aan een obscene beloning voor topman Elon Musk, die hem in de komende jaren 1 biljoen dollar kan opleveren.

Om dat in het juiste perspectief te plaatsen: Nederland had in 2024 een bruto binnenlands product (BBP) van 1,2 biljoen dollar. Polen zat in hetzelfde jaar op iets meer dan 914 miljard dollar, dus de beloning die Musk zou kunnen krijgen, is gewoon groter dan de economie van een heel land.

Elon Musk moet strikte doelstellingen halen

Maar laten we dat wel nuanceren, want Musk krijgt niet zomaar 1 biljoen dollar bijgeschreven. Hij moet een aantal doelstellingen halen en die zijn niet mals. Zo moet de operationele winst van Tesla (EBITDA) groeien van 13 miljard naar 50 miljard dollar en uiteindelijk in stappen naar 400 miljard dollar.

Ook moet Musk er onder meer voor zorgen dat het totale aantal verkochte auto’s op 20 miljoen uitkomt (nu 7,2 miljoen), dat er 10 miljoen mensen een abonnement nemen op het Full Self-Driving-systeem (dat nog steeds niet zelfrijdend is) en dat er 1 miljoen Optimus-robots worden afgeleverd.

Bovendien krijgt Musk geen geld op zijn rekening gestort als hij doelstellingen haalt, maar geeft Tesla hem pakketten met aandelen. Want daar is het de topman mede om te doen. Hij wil meer invloed. Nu heeft Musk zo’n 12 procent van de aandelen Tesla in handen. Dat kan straks 25 procent worden.

Geen mens zou ooit 1 biljoen mogen hebben

Musk gaat het dus niet makkelijk krijgen. En terecht. Want geen mens zou ooit een beloning van 1 biljoen dollar mogen krijgen. Sterker nog, dat Musk nu een vermogen heeft van 500 miljard dollar is al nauwelijks te verdedigen.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

En omdat zulke enorme getallen moeilijk zijn om echt te begrijpen, gaan we ze omzetten in tijd: 100.000 seconden is 1 dag en 3 uur, 1 miljoen seconden is 11 dagen en 13 uur, 1 miljard seconden is 31 jaar en 8 maanden, en 1 biljoen seconden is 31.688 jaar.

Dus ja, dat de aandeelhouders van Tesla zo’n beloning voor Musk hebben goedgekeurd is absurd (ook al stemde 25 procent tegen). En dat de voorstanders daarna in koor ‘Elon, Elon, Elon!’ begonnen te roepen, maakte het allemaal nog surrealistischer.

Grapje? Tesla Roadster wordt op 1 april onthuld

Musk had daarna zelf ook nog wat te zeggen. Zo beloofde hij dat mensen met Full Self-Driving-software in hun Tesla “over een maand of twee” tijdens het rijden gewoon tekstberichtjes kunnen versturen op hun telefoon. Wat niet opmerkelijk is, want dat belooft hij al meer dan twaalf jaar.

Daarbij denkt Musk tientallen miljarden Optimus-robots te kunnen verkopen, omdat “iedereen zijn eigen persoonlijke R2-D2 wil”, riep hij dat de Tesla Roadster op 1 april onthuld gaat worden (yeah, right) en zei hij dat de productie van de Robotaxi in de lente van 2026 begint.