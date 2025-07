Deel dit: Share App Mail Tweet

We geloven Elon Musk niet als hij dit zegt over zelfrijdende Tesla’s

Zucht, daar gaan we weer! Waarom schrijven we hier überhaupt nog nieuwsberichten over? Want Elon Musk heeft gisteren voor de zoveelste keer geroepen dat zelfrijdende Tesla’s er voor het einde van het jaar aankomen. Het probleem is: dat belooft-ie al meer dan tien jaar.

Kennen jullie de fabels van Aesopus? Daarin zit een verhaal over een jongen die op de schapen van zijn vader moet passen. De jongen roept drie keer voor de grap ‘wolf!’, waardoor zijn vader hem bij de vierde keer – als er écht een wolf aankomt – niet meer geloofd.

Dezelfde belofte al tien jaar lang

Zo is het ook bij Elon Musk. Hij belooft al meer dan tien jaar (sinds september 2013) dat zelfrijdende Tesla’s er binnen een paar maanden aan zullen komen. En die belofte is al meer dan tien jaar lang niet uitgekomen.

Liegt de man nou glashard? Of gelooft hij zijn beloftes echt op het moment dat hij ze doet? Hoe dan ook, gisteren was het weer raak. Gebruikers van Full Self-Driving Beta hoeven vanaf eind dit jaar niet meer zelf op te letten en klaar te zijn om in te grijpen, aldus Musk.

Tesla Full Self-Driving op Level 2

Want voor de duidelijkheid: Autopilot én Full Self-Driving Beta zijn gewoon Level 2-systemen, waarbij de bestuurder altijd een oogje in het zeil moet houden. De enige twee fabrikanten die op dit moment Level 3-systemen in hun auto’s aanbieden, zijn BMW en Mercedes.

In Duitsland mogen de 7-serie en S-klasse op de snelweg, onder bepaalde omstandigheden, op Level 3 opereren. Daarbij kan de persoon achter het stuur dus andere dingen doen, zoals een boek lezen of een serie streamen.

Mogelijk verkoopverbod voor Tesla

In Tesla’s kan en mag dat dus niet, wat de namen Autopilot en Full Self-Driving Beta ook suggereren. In Californië dreigt zelfs een verkoopverbod voor Tesla, omdat de Amerikaanse RDW vindt dat het merk al jaren zijn klanten misleidt met overdreven claims met betrekking tot zijn semi-autonome rijassistenten.

Robotaxi-dienst met fallische kaart

Tesla is dit jaar een Robotaxi-dienst gestart in Austin, Texas, maar die auto’s hebben een ‘safety driver’ aan boord en opereren alleen in een beperkt gebied, dat recent is uitgebreid en nu, van boven gezien, een vrij opvallende, fallische vorm heeft.