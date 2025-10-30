Deel dit: Share App Mail Tweet

Levensgevaarlijke ‘Tesla-deurhendels’: RDW eist betere regels

Er is veel te doen om zogenaamde ‘Tesla-deurhendels’ die de afgelopen maanden meermaals dienst weigerden na heftige ongelukken. In sommige gevallen moesten inzittenden het met de dood bekopen. De RDW pleit nu voor betere regelgeving.

Met de komst van de elektrische auto, zien we ook steeds vaker elektrische deurhendels. Deze zijn verzonken in het portier om de luchtweerstand te verminderen. Als de auto ontgrendeld is, schuiven of klappen ze naar buiten en kunnen de grepen worden beetgepakt. Daarmee open je de deur vervolgens niet mechanisch, maar elektrisch. En juist daar kleeft een veiligheidsrisico aan.

Elektronische deurhendels weigeren na ongeval

Recent hebben meerdere ongelukken plaatsgevonden waarbij dergelijke deurhendels reddingspogingen belemmerden. Zo ging het vorige maand helemaal mis in het Duitse Schwerte, een plaatsje in Noordrijn-Westfalen. Een Tesla Model S botste tegen een boom en vloog in brand. Daarbij kwamen een 43-jarige man en twee kinderen om, terwijl een derde kind wist te ontsnappen uit het brandende wrak. Een omstander probeerde nog te helpen, maar kon de deuren niet openen.

Een vergelijkbaar voorval vond eerder deze maand plaats in China. Niet met een Tesla, maar met een Xiaomi SU7. Na een ongeval vloog de elektrische auto in brand. Deze EV is uitgerust met half verzonken deurgrepen, maar die weigerden na het ongeval. Het lukte het omstanders zodoende niet de deuren te openen. De 31-jarige inzittende is om het leven gekomen. Dergelijke incidenten lijken China ertoe te hebben bewogen deze deurhendelsystemen per juli 2027 te verbieden.

Mechanische noodhendel lastig te vinden

Duidelijk is dat hier iets misgaat. Na een crash moeten de deuren immers automatisch worden ontgrendeld, zo legt de RDW uit aan Autovisie. “Er is echter niet voorgeschreven wanneer dit precies moet gebeuren”, legt een perswoordvoerder uit. “In de praktijk zou er een situatie kunnen optreden waarin de stroom uitvalt. Dan kun je alleen nog gebruik maken van de mechanische noodvoorziening, maar die moet de gebruiker dan wel weten te vinden.”

En soms zit die er niet eens. “Er is geen verplichting voor een extra mechanische ontgrendeling aan de binnenkant van de deur”, vertelt de RDW. “Het voertuig moet wel altijd op normale wijze van binnenuit geopend kunnen worden.” Dat lijkt niet altijd te kunnen, bijvoorbeeld bij stroomuitval. Om die reden zijn veel modellen toch uitgerust met zo’n mechanische noodhendel, al zijn die soms lastig te vinden.

‘Mensen sterven omdat ze niet uit hun auto komen wanneer elke seconde telt’

De situatie schreeuwt om verbeterd overheidsbeleid. “Dit is geen theoretisch probleem. Mensen sterven omdat ze niet uit hun auto komen wanneer elke seconde telt”, stelt Antonio Avenoso. Hij staat aan het roer van het European Transport Safety Council (ETSC).

Nieuwe regelgeving voor ‘Tesla-deurhendels’

Avenoso dringt aan op snelle maatregelen. “Europa kan niet jarenlang wachten terwijl duizenden auto’s met deze systemen op de weg blijven rijden. Terugroepacties moeten worden overwogen en de veiligheidsvoorschriften moeten snel worden aangepast zodat ze gelden voor alle voertuigen met elektrische deurhendels.”

Ook de RDW pleit voor verandering. “Feit is dat de technologie momenteel sneller ontwikkelt dan de regelgeving.” Om die reden heeft de instantie bij zowel de Europese Commissie als de Verenigde Naties aan de bel getrokken om te zorgen dat regelgeving beter aansluit bij de technologische ontwikkelingen. Hopelijk zorgt de nieuwe regelgeving ervoor dat in de toekomst deuren na een ongeval altijd kunnen worden geopend, zowel vanbinnen als vanbuiten.