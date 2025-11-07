‘Verschrompelde Chinese auto laat zien waarom strenge crashtests cruciaal zijn’

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Tien jaar geleden brak de hel los, doordat Volkswagen met geheimzinnige en tegelijkertijd illegale software de uitstoot van dieselmotoren had gemanipuleerd. Daarmee was waarschijnlijk het grootste schandaal uit de automobielhistorie geboren. Met 30 miljard schadevergoeding van VW aan klanten en de dood van de personenwagendiesel werd dit schandaal afgesloten.

