PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou
‘Verschrompelde Chinese auto laat zien waarom strenge crashtests cruciaal zijn’
Tien jaar geleden brak de hel los, doordat Volkswagen met geheimzinnige en tegelijkertijd illegale software de uitstoot van dieselmotoren had gemanipuleerd. Daarmee was waarschijnlijk het grootste schandaal uit de automobielhistorie geboren. Met 30 miljard schadevergoeding van VW aan klanten en de dood van de personenwagendiesel werd dit schandaal afgesloten.
Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in.
Vanaf € 7,92 € 4,99/maandAbonneer nuBetaal eenvoudig via
Lees ook:
Ook interessant
-
Waarom de Citroën C5 Aircross het wint van zijn concerngenoten
-
‘Het stormt in de auto-industrie, maar er is een lichtpuntje’
-
Duurtest Kia EV3: we storen ons mateloos aan deze eigenschap
-
Duurtest Alpine A290: deze eigenaardigheden vallen ons op
-
Aankoopadvies Volkswagen T6 California: let hier op bij occasions
-
DS 8 vs Mercedes-Benz CLA: wat is de beste premium?
-
‘DS is tenminste anders dan andere merken’
-
Aankoopadvies Kia Ceed: de aandachtspunten van deze occasion
-
‘Wanneer beseffen we weer dat de MPV praktischer is dan de SUV’
-
Mercedes-AMG GT 63 vs. Porsche 911 GT3: de beste sportcoupé
-
Duurtest Fiat 600 Hybrid: conclusies na een half jaar
-
BYD Seal vs. Mazda 6e: de beste elektrische sedan