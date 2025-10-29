Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare elektrische auto gaat strijd aan met Tesla Model Y

Er is weer een nieuwe Tesla Model Y-concurrent op komst. Voor de verandering komt de elektrische auto eens niet uit China, maar uit de Verenigde Staten. Hij draagt namelijk het logo van EV-merk Lucid.

Goede kans dat je al eens van Lucid hebt gehoord. De jonge autofabrikant gooide hoge ogen met zijn elegante designs en efficiënte aandrijflijnen. Toch wil de verkoop nog niet echt vlotten op ons continent. Deze compacte SUV moet daar verandering in brengen.

Nieuwe elektrische auto in line-up van Lucid

Deze kleinere elektrische auto zal hier ongetwijfeld beter verkopen dan de huidige modellen in Lucids line-up. Momenteel bestaat het gamma enkel nog uit een forse luxesedan genaamd Air en de recent toegevoegde Gravity, een flinke SUV (zie onze rijtest hieronder).

Beide dure auto’s waarbij grote verkoopaantallen uitblijven. De Air kost je in Nederland minstens 88.900 euro, terwijl je voor een Gravity zelfs minimaal 102.900 euro moet ophoesten.

Compacte EV neemt het op tegen Tesla Model Y

Met een kleinere EV kun je veel meer succes boeken. Kijk maar naar Tesla, waar de Model 3 en Model Y absolute verkooptoppers zijn en de grotere Model S en Model X amper nog over de toonbank gaan. Toch is het introduceren van een compacte elektrische auto makkelijker gezegd dan gedaan. Een volumemodel op de markt brengen vergt grote veranderingen aan de productie- en distributiefaciliteiten van het Lucid.

Desondanks zal de Amerikaanse EV-bouwer deze stap zetten. De kleinste Lucid ooit is immers al in aantocht. Hij komt te staan op een kleiner platform dan dat van de Air en Gravity. Veel informatie is nog niet bekend. Wel deelt Lucid nu een ietwat verhullende foto waarop een glimp van het nieuwe model te zien is.

Prijs

Duidelijk is dat het om een crossover-SUV gaat met een aflopende daklijn. Achterop staat de merknaam Lucid uitgespeld. Naar verluidt zal de elektrische auto zo'n 50.000 dollar kosten in Amerika, vergelijkbaar met een Tesla Model Y Performance. Dat maakt Lucid plots veel bereikbaarder voor een grote groep EV-kopers. Eind volgend jaar moet de productie starten.