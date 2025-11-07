Deze speelse roadster-occasion vind je bijna niet in Nederland
De Daihatsu Copen is een unieke tweezitter die zich met zijn Japanse kei-car-afkomst onderscheidt van de massa. De occasion is zeldzaam, maar ook vermakelijk.
De eerste generatie Daihatsu Copen werd in 2002 geïntroduceerd en kwam op de Europese markt rond 2004. Deze compacte open auto was ontworpen voor de Japanse markt, maar werd ook geëxporteerd naar Europa – zij het in kleine aantallen. Dankzij de kleine buitenafmetingen (ongeveer 3,4 meter lang) en het lage gewicht is de auto wendbaar.
Daihatsu Copen
De occasion was oorspronkelijk bedoeld als kei-car in Japan, met een geblazen 660 cc (0,7 liter) viercilinder motor, die 68 pk produceert. Voor de export kreeg de Daihatsu Copen echter een atmosferische 1,3-liter viercilinder, die ongeveer 87 pk levert. De aandrijving gaat naar de voorwielen en het schakelen gebeurt via een handgeschakelde vijfbak. De prestaties vreten niet je gezicht op, maar zijn genoeg om lol mee te hebben: de standaardsprint gebeurt voor de 1.3 in 9 seconden en zijn topsnelheid is 180 km/h.
Qua uiterlijk is de Daihatsu Copen speels, compact en karaktervol. Het dak is een aluminium vouwdak. Let er wel bij aankoop op waar je stuur zich bevindt: in de eerste versies was de auto rechtsgestuurd, aangezien hij oorspronkelijk voor de Japanse markt bestemd was. Het interieur van de occasion is eenvoudig, maar de sfeer is vrolijk: twee stoelen, een duidelijke cockpitopzet en het dak dat je laat genieten van het buitengevoel.
Waar je op moet letten bij een Daihatsu Copen-occasion
Een gebruikte Daihatsu Copen is een originele keuze voor wie iets anders wil dan een standaard roadster. Bij de aanschaf is het belangrijk op te letten of het dakmechanisme goed werkt en of de onderhoudsgeschiedenis van de occasion compleet is. Verder zijn er maar weinig exemplaren in Nederland verkocht, waardoor de kans groter is dat je moeilijk aan bepaalde onderdelen kunt komen.
Occasions
We noemden eerder al dat er maar weinig exemplaren naar Nederland kwamen en daarom zijn er op gaspedaal.nl maar zeven occasions te vinden. Vijf hiervan zijn exportmodellen met de 1.3 en twee stuks beschikken over de turbo-0.7. De prijzen lopen van 2.450 tot 11.950 euro, waarbij geldt dat de goedkoopste modellen opknappers zijn, terwijl de duurdere exemplaren er erg net uitzien. Met de Daihatsu Copen haal je een open auto met een vrolijk uiterlijk, compacte afmetingen en een eigenaardig karakter in huis. Hij is niet voor iedereen, maar wie graag een onderscheidend autootje wil, zal de charme van de Copen zeker waarderen.
Autovisie test de leukste occasions
In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.
- Vergeten, maar cooler dan ooit: Toyota Supra vs. Mitsubishi Starion
- Sportief, stijlvol en (nu nog) betaalbaar: Audi TT vs. Alfa Romeo GTV
- Betaalbare luxe: Mercedes-Benz S-klasse vs. Lexus LS 600h L
- Bereikbare supercars: Lamborghini Gallardo vs. Nissan GT-R
Lees ook:
Ook interessant
-
Met deze aparte auto heb je altijd een vergaderruimte bij je
-
Deze crossover-occasion is een stuk sportiever dan je denkt
-
Deze compacte crossover is een occasion met sportieve trekjes
-
Deze succesvolle en sportieve occasion is nu nog betaalbaar
-
Japanse luxe van hoogste niveau kost je nu vrij weinig als occasion
-
Dit is waarom we nu smekend aan de voeten van Toyota liggen
-
Deze sportieve occasion is een betrouwbare Italiaanse roadster
-
Legendarische stuurmansauto is als occasion nu nog bereikbaar
-
Perfecte eerste auto? Goedkope occasion is leuk en betrouwbaar
-
Bijna nieuwe occasion is speels, lichtgewicht en betrouwbaar
-
Unieke Kei Car met supercharger en AWD is erg betaalbaar
-
Deze vergeten occasions uit de 80s zijn nu cooler dan ooit