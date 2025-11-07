Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze speelse roadster-occasion vind je bijna niet in Nederland

De Daihatsu Copen is een unieke tweezitter die zich met zijn Japanse kei-car-afkomst onderscheidt van de massa. De occasion is zeldzaam, maar ook vermakelijk.

De eerste generatie Daihatsu Copen werd in 2002 geïntroduceerd en kwam op de Europese markt rond 2004. Deze compacte open auto was ontworpen voor de Japanse markt, maar werd ook geëxporteerd naar Europa – zij het in kleine aantallen. Dankzij de kleine buitenafmetingen (ongeveer 3,4 meter lang) en het lage gewicht is de auto wendbaar.

Daihatsu Copen

De occasion was oorspronkelijk bedoeld als kei-car in Japan, met een geblazen 660 cc (0,7 liter) viercilinder motor, die 68 pk produceert. Voor de export kreeg de Daihatsu Copen echter een atmosferische 1,3-liter viercilinder, die ongeveer 87 pk levert. De aandrijving gaat naar de voorwielen en het schakelen gebeurt via een handgeschakelde vijfbak. De prestaties vreten niet je gezicht op, maar zijn genoeg om lol mee te hebben: de standaardsprint gebeurt voor de 1.3 in 9 seconden en zijn topsnelheid is 180 km/h.

(Afbeelding: AutoTrack / Auto Popma Bunnik) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Popma Bunnik) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Popma Bunnik) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Popma Bunnik)

(Afbeelding: AutoTrack / Auto Popma Bunnik) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Popma Bunnik) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Popma Bunnik) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Popma Bunnik)

Qua uiterlijk is de Daihatsu Copen speels, compact en karaktervol. Het dak is een aluminium vouwdak. Let er wel bij aankoop op waar je stuur zich bevindt: in de eerste versies was de auto rechtsgestuurd, aangezien hij oorspronkelijk voor de Japanse markt bestemd was. Het interieur van de occasion is eenvoudig, maar de sfeer is vrolijk: twee stoelen, een duidelijke cockpitopzet en het dak dat je laat genieten van het buitengevoel.

Waar je op moet letten bij een Daihatsu Copen-occasion

Een gebruikte Daihatsu Copen is een originele keuze voor wie iets anders wil dan een standaard roadster. Bij de aanschaf is het belangrijk op te letten of het dakmechanisme goed werkt en of de onderhoudsgeschiedenis van de occasion compleet is. Verder zijn er maar weinig exemplaren in Nederland verkocht, waardoor de kans groter is dat je moeilijk aan bepaalde onderdelen kunt komen.

Occasions

We noemden eerder al dat er maar weinig exemplaren naar Nederland kwamen en daarom zijn er op gaspedaal.nl maar zeven occasions te vinden. Vijf hiervan zijn exportmodellen met de 1.3 en twee stuks beschikken over de turbo-0.7. De prijzen lopen van 2.450 tot 11.950 euro, waarbij geldt dat de goedkoopste modellen opknappers zijn, terwijl de duurdere exemplaren er erg net uitzien. Met de Daihatsu Copen haal je een open auto met een vrolijk uiterlijk, compacte afmetingen en een eigenaardig karakter in huis. Hij is niet voor iedereen, maar wie graag een onderscheidend autootje wil, zal de charme van de Copen zeker waarderen.

