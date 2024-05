Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen Golf GTI Clubsport: komt de verboden vrucht toch naar Nederland?

Volkswagen laat de nieuwe Golf GTI Clubsport zien. De hot hatch is jammer genoeg een verboden vrucht voor Nederland. Althans, dat werd ons verteld. Volkswagen Nederland laat nu aan Autovisie weten dat de snelste GTI wellicht toch naar ons land komt.

Het zijn barre tijden voor autoliefhebbers. Ford heeft een einde gemaakt aan de Focus en dus de ST, Renault heeft het Megane-labeltje op een elektrische auto geplakt, er is dus ook geen RS van, en Hyundai stopt met het N-label voor brandstofmotoren.

Hot hatch

De hot hatches die nog wel over zijn, bijvoorbeeld de GR Yaris en de Civic Type zijn schreeuwend duur. Ook deze Volkswagen Golf GTI Clubsport zal bepaald geen betaalbare auto worden.

Het faceliftmodel van de ‘normale’ Golf GTI konden we al eerder zien. Net als bij dat model is het uiterlijk niet grondig veranderd, en dat is een sterk punt.

De bumper is iets herzien, het logo is verlicht en de led matrix-koplampen geven 15 procent meer licht dan die van zijn voorganger. De lampen worden optisch nog steeds met elkaar verbonden door het legendarische rode GTI-streepje, maar nu ook door led-strookjes. Aan de voorkant is de Clubsport wel goed te herkennen. De zwarte kunststoffen delen zijn namelijk glanzend waar ze bij de normale GTI mat zijn.

Het GTI-label staat niet enkel meer in de grille en op de achterkant, maar ook onder de zijspiegel. Bij de Clubsport vind je onderaan het portier dan nog zwarte stickers. Verder heeft de sportiefste GTI een andere spoiler en een dikker aangezette diffusor. Vink je het Race-pakket aan, dan krijg je een Akrapovič-sportuitlaatsysteem. De Volkswagen Golf GTI Clubsport heeft standaard 18 inch wielen en wordt optioneel met 19 inch geleverd.

Het interieur van de nieuwe Golf GTI Clubsport lijkt op dat van andere modellen van Volkswagen, al zijn de stoelen beduidend sportiever. In het midden een groot 12,9 inch touchscreen met daaronder touchsliders die nu wel verlicht zijn. De stembediening van de software werkt samen met ChatGPT.

De Volkswagen Golf GTI Clubsport krijgt 300 pk

Genoeg over het uiterlijk, het echte nieuws vinden we onder de motorkap. Voorin de neus ligt de bekende EA888-motor. Een 2,0-liter viercilinder turbomotor die nu 300 pk en 400 Nm aan koppel levert. Hierdoor is het de krachtigste Golf GTI ooit. Overigens weten we dat het motorblok meer aan kan, in een gelimiteerde versie van de Golf R leverde de vierpitter al 333 pk.

De krachtbron stuurt zijn vermogen naar een zeventraps DSG. Hierdoor sprint je van 0 naar 100 kilometer per uur in 5,6 seconden. Dat is 0,3 seconden sneller dan de normale 265 pk Golf GTI. De topsnelheid is standaard begrensd op 250 km/h, maar als je het Race-pakket hebt aangevinkt mag je van VW tot 267 km/h rijden.

Volkswagen Golf GTI Clubsport naar Nederland

De Volkswagen Golf GTI Clubsport is dus de krachtigste voorwielaandrijver die het merk levert. Omdat dit soort auto’s in Nederland, door de bpm, erg duur worden, werd ons tijdens de introductie verteld dat de Clubsport niet naar Nederland zou komen. Echter, er is toch hoop. Natuurlijk kan je altijd zelf een auto uit Duitsland importeren, maar Volkswagen Nederland overweegt nu toch om deze verboden vrucht naar ons land te halen, laat het aan Autovisie weten.

