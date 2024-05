Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze McLaren was niet straatlegaal, maar rijdt nu op de openbare weg

De briefing voorafgaande aan de ontwikkeling van een nieuw Ultimate Series-model was kort en duidelijk: bouw de straatauto met het ultieme circuitgevoel in een straatauto. En zo ontstond de Senna. Maar hoe zeer die auto met het oog op het circuit was ontwikkeld, McLaren wilde de basis gebruiken voor een échte circuituitmonstering. En zo ontstond de Senna GTR. Daarvan bestaan inmiddels ook weer een straatversie, zoals je ziet in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Een donkere hemel met dreigende regen zorgde ervoor dat de tijd voor het maken van de video beperkt was. We moesten goed timen, want over de Senna GTR valt veel te vertellen, maar we wisten niet wanneer de eerste druppels zouden vallen. Hoewel de McLaren Senna GTR niet van chocolade is, wilde Sjoerd niet dat de geleende sportwagen nat zou worden.

McLaren niet voor de openbare weg

Het KNMI sprak immers van code Geel. Ondertussen was het Code Oranje, gezien de donderse McLaren voor de cameralens. Wat een imponerende machine is de in zwart en oranje uitgevoerde McLaren Senna GTR van McLarenTwins. Je hoeft hem niet mooi te vinden, zei Mike Flewitt, topman van McLaren Automotive destijds.

Alles is functioneel. Sjoerd gaat je uitleggen waarom de Senna er zo uitziet. Hij verklaart tevens de verschillen tussen de Senna en de Senna GTR. Hij laat zien wat de belangrijkste herkenningspunten van de McLaren Senna GTR zijn. Hij toont ook een kentekenplaathouder, want deze GTR is een van de weinige straatlegale exemplaren. Sjoerd vertelt je exclusief hoe je de Senna GTR goedgekeurd krijgt voor de openbare weg.

