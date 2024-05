Deel dit: Share App Mail Tweet

Ocon na botsing met Gasly gewoon van start in Canada

Formule 1-coureur Esteban Ocon doet volgende week gewoon mee aan de Grote Prijs van Canada in Montreal. Na een botsing met zijn ploeggenoot Pierre Gasly van Alpine tijdens de Grote Prijs van Monaco zei teambaas Bruno Famin dat Ocon te maken zou krijgen met “passende gevolgen”. Sommigen dachten dat Famin daarmee bedoelde dat Ocon gepasseerd zou worden voor de volgende race, maar dat is niet het geval.

Ocon viel zondag in Monaco kort na de start uit en kreeg een gridstraf van vijf plekken voor Montreal. “Hoewel ik veel steunbetuigingen heb ontvangen, ben ik diep bedroefd door de hoeveelheid negatieve opmerkingen die ik online heb ontvangen over mijn karakter, mijn rijstijl en mijn carrière”, zei Ocon vrijdag in een verklaring op X. “Natuurlijk heb ik fouten gemaakt. Wij zijn geen robots. De Formule 1 is een sport waar de emoties hoog oplopen en er sprake is van veel passie. Ik zie en voel dit elk weekend op het circuit en op sociale media. Zowel in positieve als in negatieve zin.”

De 27-jarige Ocon is bezig aan zijn laatste jaar bij Alpine.

ANP