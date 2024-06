Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost het wisselen van je banden, en kosten zelf doen

Welke auto je ook rijdt, ooit moeten de banden een keer gewisseld worden. Maar wat zijn de gemiddelde kosten voor het monteren van nieuw rubber?

Hoe vaak je het rubber van je auto moet verwisselen, hangt van veel zaken af. Sommigen hebben zomer- en winterbanden en anderen rijden het hele jaar op allseason- of zomerbanden. Wat je ook kiest, in Nederland is enkel de profieldiepte van belang voor de apk.

Hoe lang doe je met een band?

Hoe lang je met een band doet voordat deze verwisseld moet worden, hang van veel zaken af. Zo slijt het ene merk en model band harder dan de ander en is ook de rijstijl, het gewicht van de auto, het vermogen en het soort aandrijving van invloed op de levensduur. Zo slijten bij een krachtige voorwielaandrijver de banden aan de voorkant harder.

De ANWB stelt dat banden zo’n 40.000 kilometer meegaan voordat ze door slijtage aan vervanging toe zijn. De profieldiepte bedraagt dan minder dan 1,6 millimeter. Je moet dan het rubber van je auto wisselen.

Dit kost het wisselen van banden

Wissel je enkel de band, het rubber, dan ben je al snel tussen de 100 en 150 euro kwijt. Dit komt doordat het wisselen en balanceren best wat werk is. Daarbij moet het ventiel vernieuwd worden.

Dit kost het wisselen van wielen

Voor enkel de wielen wisselen, bijvoorbeeld als je een volledige band-wielcombinatie voor de winter hebt, dan ben je voor de wissel meestal rond de 50 euro kwijt. De wielen hoeven niet gebalanceerd te worden en zijn snel erop te zetten.

Zelf banden wisselen Mocht je voor de hobby driften of vaak een circuit bezoeken, dan kan het zich lonen om zelf een bandendemonteerapparaat te kopen. Handmatige heb je al voor zo’n 150 euro. Balanceermachines beginnen bij zo’n 600 euro. Let wel, je hebt ook nog wat kleinmateriaal nodig als lood en montagepasta. Erg moeilijk is het verwisselen en balanceren niet. Op internet zijn er tal van filmpjes te vinden van hoe het moet.

Wil je zo lang mogelijk met je rubber doen? Dan is het belangrijk dat je zo op de juiste bandenspanning houdt. Lees hier hoe hard en wanneer je je banden op moet pompen.