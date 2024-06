Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Nieuwe plug-in hybride van BYD heeft ruim 2.000 kilometer range’

BYD ken je waarschijnlijk van zijn elektrische auto’s die het merk hier probeert te slijten. Wat niet iedereen weet, is dat de Chinese autogigant ook brandstofmodellen produceert. Denk aan de nieuwe BYD Seal 06 DM-i, een plug-in hybride die op papier ruim 2.000 kilometer ver komt.

In Nederland levert het merk voornamelijk EV’s zoals de Dolphin, de Atto 3, de Seal en de Seal U. Van die laatste, een SUV, heeft BYD in zijn thuisland ook een PHEV-versie rondrijden. Door de ietwat inzakkende vraag naar elektrische auto’s en stijgende vraag naar hybrides, heeft het merk besloten de plug-in hybride ook naar Nederland te halen.

BYD Seal 06 DM-i als plug-in hybride

Datzelfde kan (nog) niet gezegd worden over de Seal 06 DM-i die nu in China gelanceerd wordt. Evengoed een interessante model, aangezien de vijfde generatie van BYD’s PHEV-techniek in deze 4,83 meter lange sedan debuteert. De BYD Seal 06 DM-i is een model in de Ocean-reeks van het merk en lijkt qua vormgeving sterk op de Seal en Seal U die wij hier kennen.

In de neus ligt een 1,5-liter benzinemotor die 100 pk en 126 Nm koppel produceert. Deze verbrandingsmotor werkt samen met een 10,1 kWh-batterij en een elektromotor die nog eens 163 pk en 210 Nm levert. Kies je een iets duurdere uitvoering, dan groeit het accupakket in de BYD tot 15,9 kWh en wordt de standaard elektromotor vervangen door een exemplaar dat 218 pk en 260 Nm koppel produceert.

Het volledig elektrische bereik bedraagt 80 kilometer bij de kleinere batterij en 120 kilometer als je de uitvoering met het grotere accupakket aanvinkt. Dit is gemeten volgens de Chinese CLTC-methode.

PHEV met meer dan 2.000 kilometer bereik

Indrukwekkender is het gecombineerde bereik van de plug-in hybride. Door een laag verbruik, zou de BYD Seal 06 DM-i met een volle tank én batterij meer dan 2.000 kilometer moeten kunnen afleggen. In optimale conditie zou het verbruik slechts 2,9 liter per 100 kilometer bedragen. Dat vertaalt zich naar ongeveer 1 op 34,5.

Let wel, dit is het verbruik op papier. Het verbruik van plug-in hybrides is notoir onnauwkeurig. Het hangt namelijk niet alleen sterk af van de rijstijl, maar ook van het laadgedrag. De toekomst zal uitwijzen hoe zuinig de BYD Seal 06 DM-i daadwerkelijk is.