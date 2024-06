Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze compacte en ruime occasion is erg goedkoop

Als tweede (of eerste, OK) auto in een gezin is er veel te zeggen voor een model dat compact en tòch ruim is. Jaren geleden was dit een klasse op zich, maar die modellen zijn allemaal verdwenen. Volkomen onterecht! Nu zijn ze wel lekker betaalbaar als ‘mama’s taxi’!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 2.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 2.500 euro. Vind je de Renault Modus niets? Bekijk dan de occasion van dinsdag of donderdag.

Renault Modus (2004 – 2012)

Als concept had de Modus heel veel goeds te bieden. Hier zien we ook een heel variabele achterbank, waardoor ofwel drie kinderen of twee volwassenen achterin kunnen zitten, al is het geen limousine. Heel handig is ook de extra laadklep ìn de achterklep, om een kleinigheid in de bagageruimte te leggen. Die ruimte meet maximaal slechts 305 liter. De Modus is comfortabel en stabiel, dus ook fijn op langere ritten.

De 1,2 liter motor (55 kW) is voldoende krachtig en haalt 1 op 15, mits niet alleen stadsritjes worden gereden. Een 1,4 is niet echt minder zuinig, maar net even soepeler. Bij een autobedrijf in Hilversum staat voor 2.499 euro een zilvergrijze 1,4 ‘Privilège Luxe’ (2004, 167.000 km) te koop.

Hier moet je op letten bij de occasion

De Renault Modus-rijder wordt wel eens geplaagd door elektronica. Kijk in de onderhoudshistorie of de stuurkolom al eens is vervangen. Als de elektrische stuurbekrachtiging stopt, is dat een dure reparatie. De individuele bobines kunnen ook stuk gaan en dat kan vier keer terugkomen. Niet mee doorrijden! De elektrisch bediende zijruiten gaan soms niet meer omhoog.

De koplampen van een occasion gaan soms niet meer uit, een accupool losmaken is een simpele noodmaatregel. Lastig is ook dat om een koplamp te vernieuwen het hele front gedemonteerd moet worden.