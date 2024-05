Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze moderne luxeauto met W12 koop je nu voor het geld van een Polo

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een luxeauto met W12 voor het geld van een Volkswagen Polo: de Audi A8.

Deze tweedehandsauto kan dan wel dezelfde prijs hebben als een Polo, de vaste en variabele lasten zijn natuurlijk niet met elkaar te vergelijken. Daarbij is deze D4-generatie van de A8 niet geheel probleemloos.

Audi A8 met W12

Een Audi A8 W12-occasion met 222.000 kilometer op de teller kopen voor het geld van een Volkswagen Polo is niet geheel zonder risico, maar het is wel een gave luxeauto. Wil je alles weten over deze generatie Audi A8. Bekijk dan hier de koopwijzer.

Naast de 500 pk sterke 6,3-liter W12 in de neus van de Audi, biedt het model erg veel luxe. Zo hebben zelfs de passagiers op de achterbank stoelmassage, achteruitrijcamera en actieve dempers.

Prijzen

In Nederland koop je al een Audi A8 met W12 vanaf minder dan 6.000 euro. Het gaat dan om een exemplaar van voor de facelift die in 2007 plaatsvond. Een faceliftmodel is te koop vanaf net geen 21 mille.

De gevonden Audi A8 W12 occasion

In het geval van de occasion gaat het niet om een normale Audi A8, maar om een verlengde versie. Dit betekent dat de auto 12 centimeter langer is, wat resulteert in nog meer ruimte in het interieur. Zo kun je goed achterin zitten als jouw chauffeur je met de topsnelheid van 250 km/h over de Duitse Autobahn richting je afspraak brengt. Dat is waar deze auto ongetwijfeld voor gebruikt is.

De gevonden occasion komt uit 2011 en is in 2020 naar Nederland geïmporteerd. De verkoper vraagt 25.995 euro voor de auto en daarmee is de Audi zo’n 1.000 euro goedkoper dan een instap-Polo.