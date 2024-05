Deel dit: Share App Mail Tweet

De elektrische Jeep Wagoneer S heeft zijn tanden laten bleken

Een verlichte grille is trendy, kennelijk. Maar bij deze Jeep Wagoneer S oogt het gewoon raar, alsof-ie zijn tanden heeft laten bleken. Hoe dan ook, de volledig elektrische SUV komt niet alleen in de Verenigde Staten op de markt, maar ook bij ons.

De Jeep Wagoneer S maakt in 2026 de oversteek naar Nederland. Wat dan de specificaties zullen zijn, is niet precies bekend, maar de Amerikaanse cijfers laten een vermogen van 600 pk zien, 800 Nm koppel, een 0-100 km/h-sprint in 3,5 seconden en een actieradius van bijna 500 kilometer.

Jeep Wagoneer S op Alfa-basis

Die range bereikt de Wagoneer S met een 100 kWh-batterijpakket, dat aan de juiste snellader in 23 minuten van 20 tot 80 procent is op te laden. Jeep is onderdeel van Stellantis, dus maakt de SUV gebruik van het modulaire STLA Large-platform, waar ook de aankomende Alfa Romeo Stelvio op komt te staan.

Zoals het een Jeep betaamt, is de Wagoneer S vierwielaangedreven, met een elektromotor op de voor- en achteras. Al is het voorste exemplaar niet altijd in gebruik, dit om het energieverbruik te beperken en het bereik te optimaliseren.

Omdat de Jeep Wagoneer S volledig elektrisch is, heeft-ie strikt genomen geen grille nodig. Toch hebben de designers dat feit op een mooie manier omzeilt, met een soort 3D-sculptuur op de neus, met zeven dichte sleuven. Jammer alleen van de verlichting. We kunnen niet wennen aan die trend.

Opscheppen over schermen

Opmerkelijk is dat Jeep pocht met het aantal inches ‘bruikbare schermruimte’ in het interieur. Alsof het aantal displays iets is om over op te scheppen. We zien er vier: een digitale cockpit, centraal touchscreen, klimaatscherm en passagierdisplay.

Met andere woorden, de bediening van de Wagoneer S is volledig digitaal (lees: gebruiksonvriendelijk). Dus is het maar goed dat de auto, volgens Jeep, meer dan honderdzeventig veiligheidsvoorzieningen heeft.

Wedstrijd om naam te bedenken

Wat is er eigenlijk gebeurd met de naam van de Wagoneer S? In oktober 2022 schreef Jeep namelijk een wedstrijd uit, waarin het publiek een naam mocht bedenken voor de elektrische SUV. Is die ook daadwerkelijk gehouden?

Ja, want volgens Jeep zijn er 80.000 inzendingen geweest. Een beetje laf is dat de fabrikant dan toch gewoon voor Wagoneer S heeft gekozen. De reden? Jeep zegt dat bijna alle inzendingen onbruikbaar waren, bijvoorbeeld om copyright- of juridische redenen.